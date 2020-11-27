شاهد.. تارا عماد من أحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة تارا عماد صورة جديدة لأحدث جلسات التصوير التي قامت بها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت الصورة بتقنية الأبيض والأسود، واطلالة ناعمة بسيطة كما اعتادنا عليه من الفنانة الجميلة تارا عماد.

وعلقت عليها: التقطت جلسة تصوير بعد مهرجان الجونة السينمائي. وكان يوم رائع! تحدثنا عن العلاقات والحياة والعمل ، ضحكنا ، وشربنا القهوة ، وأكلنا شطائر صغيرة وقضينا وقتًا رائعًا. ♡♡♡♡

وجاءت ابرز تعليقات متابعيها كالتالي:

- قمر كالعادة

- بالتوفيق في كل خطوات حياتك القادمة

- نحبك يا اجمل تارا

وتعد تارا عماد فنانة مصرية وعارضة ازياء، ولدت عام 1993، فازت بلقب ملكة جمال افريقيا .

و كانت قد كشفت الفنانة تارا عماد عن كواليس رجوع مسرحية علاء الدين في ظل وجود الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، وتواجد الجمهور بنسبة ٢٥٪ فقط.

وقالت الفنانة تارا عماد في تصريحات ل"صدى البلد" ان كورونا اثر على عرض مسرحية "علاء الدين"، لافتة الي ان جميعهم كانوا قلقانين ومتخوفين على صناع العمل والجمهور.

ولفتت الي انهم ياخذون احتياطتهم بشكل كبير، واوضحت ان صناع العمل رئوا انه من الافضل العودة الي المسرح بنسبة ٢٥٪ افضل من عدم التواجد نهائيا، واكدت انهم سعداء بما حققوه وردود الفعل التي وصلت لهم على العمل.

مسرحية علاء الدين إخراج مجدي الهواري وبطولة النجم أحمد عز ويشاركه البطولة تارا عماد(ياسمين)، ومحمد ثروت(الجني)، وهشام إسماعيل (الوزير جعفر) وسامي مغاوري (السلطان)، وإسلام ابراهيم (قفة)، ومحمد جمعة (فرعون).

المسرحية حققت نجاحا كبيرا خلال عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، منذ أسابيع.

يذكر أن تارا عماد تعاقدت على الانضمام لفريق عمل " الست امينه " وتدور احداث المسلسل فى قالب اجتماعي لمناقشة عدة قضايا من خلال 45 حلقة، وتم التعاقد مع الفنان خالد زكي ليقوم بدور البطولة في العمل.

المسلسل بطولة ماجدة زكي ، وجار التعاقد مع باقي النجوم المشاركين فى العمل ، إخراج مجدي أبو عميرة"، وتأليف محمد الحناوى ، إنتاج شركة "سينرجى.