ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية والكريمات منتهية الصلاحية فى الإسماعيلية

والكريمات منتهية الصلاحية بسوبرماركت زمام حى ثالث. تمكنت مباحث تموين محافظة الاسماعيلية من ضبط ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية





وتمكنت حملة مشتركة من مباحث التموين والرقابة التجارية ومديرية الطب البيطرى برئاسة العميد محمدالاعصر رئيس مباحث التموين وضمت السيد حمد منصور مدير الرقابة التجارية وسيد مرسى كبيرمفتشى الرقابةالتجارية و رائد داود رئيس الرقابةالتجارية وهدى عبدالحميد كبيرة مفتش الرقابة والدكتورالبيطرى احمدجارحى مديرادارة المجازر والدكتورالبيطرى محمد السيد طبيب بيطرى وهريدى محمد المفتش بمباحث التموين وقوة من الشرطةالسرية.





تمكنت من ضبط السلع المنتهيةالصلاحية لدى "ا. ا. ا.ح" المديرالمسئول، وتحررمحضر بالواقعة، واحيل للنيابة العامة بالتحقيق.





وكانت مباحث تموين الاسماعيلية، تمكنت من ضبط كميات كبيرة من اللانشون الفاسد باحد المحال التجارية به سوائل منفصلة بمحل زمام القصاصين لسوء التخزين وعدم الاحتفاظ به داخل الثلاجات وصوابع موز، وحلاوة جافة بدون صلاحية وزجاجات زيت طعام ناقص الوزن.



