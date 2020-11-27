ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية والكريمات منتهية الصلاحية فى الإسماعيلية

تمكنت مباحث تموين محافظة الاسماعيلية من ضبط ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية والكريمات منتهية الصلاحية بسوبرماركت زمام حى ثالث.
وتمكنت حملة مشتركة من مباحث التموين والرقابة التجارية ومديرية الطب البيطرى برئاسة العميد محمدالاعصر رئيس مباحث التموين وضمت السيد حمد منصور مدير الرقابة التجارية وسيد مرسى كبيرمفتشى الرقابةالتجارية ورائد داود رئيس الرقابةالتجارية وهدى عبدالحميد كبيرة مفتش الرقابة والدكتورالبيطرى احمدجارحى مديرادارة المجازر والدكتورالبيطرى محمد السيد طبيب بيطرى وهريدى محمد المفتش بمباحث التموين وقوة من الشرطةالسرية.
تمكنت من ضبط السلع المنتهيةالصلاحية لدى "ا. ا. ا.ح" المديرالمسئول، وتحررمحضر بالواقعة، واحيل للنيابة العامة بالتحقيق.
وكانت مباحث تموين الاسماعيلية، تمكنت من ضبط كميات كبيرة من اللانشون الفاسد باحد المحال التجارية به سوائل منفصلة بمحل زمام القصاصين لسوء التخزين وعدم الاحتفاظ به داخل الثلاجات وصوابع موز، وحلاوة جافة بدون صلاحية وزجاجات زيت طعام ناقص الوزن.
كما تمكنت محافظة الإسماعيلية تحت إشراف وتوجيه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتوجيه حملة برئاسة المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ لضبط مخزن يعبء كميات من الشيبسي الفاسد بالمنطقة الصناعية .
جاء ذلك في أستجابة سريعه ورد بلاغ لمحافظ الإسماعيلية بوجود مخزن بالمنطقة الصناعية يعبء كميات من الشيبسي الفاسد أستعدادا لبيعه للمواطنين .
ووجه اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة بتشكيل حملة تضمنت الرقابة التموينية و الصحة و مديرية التموين ومباحث التموين و الجهات المعنية للتفتيش بالمخزن المذكور بالبلاغ ، لما تمثلة القضية من خطورة على صحة المواطن و خاصة الأطفال .
و بالتفتيش تم ضبط 9700 كرتونه منتهية الصلاحية بالمخزن وهو موزع معتمد للصناعات الغذائية .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاة المسؤل عن المخزن و التحفظ علي الكميات المضبوطة.
وفي سياق متصل، تم خلال النصف الأول من نوفمبر الجارى، ضبط وتحرير 120محضرا ومخالفة تموينية، حيث أعلن حامد ابراهيم حامد وكيل وزارة التموين والتجارة بالاسماعيلية انه خلال النصف اباول من شهر نوفمبر الجارى نفذت أجهزت الرقابة التموينية عددا من الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز والاسواق العامة وقد اسفرت نتائج تلك الحملات عن ضبط وتحرير ما يزيد عن عدد ١٢٠ محضرا ومخالفة تموينية متنوعة ضد المخابز سواءا للتصرف في الدقيق أو انتاج خبز غير مطابق للمواصفات أو التوقف عن الإنتاج بدون إذن او عدم نظافة المخبز.
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