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منوعات

بالوراثة.. علماء يكشفون السبب الرئيسي في ارتفاع حالات الانتحار

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 09:44 م
صدى البلد
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مريم صليب

لا شك أن فكرة الانتحار من أسوء الجرائم التي يرتكبها الإنسان بحق نفسه ، و هي قرار إنهاء حياته بيده و معارضة حكمة الله في استمرار بقائه في الأرض  ، بالإضافة إلى أن بعض العلماء لاحظوا ارتفاع حالات الانتحار في الأونة الأخيرة و اللافت أن المنتحرين من المراهقين أي أن هناك شئ ما مريب في الأمر لأن تلك المرحلة من عمر الإنسان يكون الشخص مفعم بالطاقة و الحيوية  

 

حسب  ما نشرته صحيفة " ديلي ميل "  البريطانية ، فإن زيادة اعداد المنتحرين المبالغ فيها الفترة الأخيرة لفتت إنتباهم غلى أن هناك شئ ما يدفع هؤلاء الاشخاص إلى إنهاء حياتهم بتلك الطرق المخيفة و توصلوا إلى إجابة تبدو إلى حد ما منطقية ، و تفسر تزايد حالات الانتحار في مجتمعاتنا و توغل الامراض النفسية بين الشباب . 

وتوصل العلماء إلى أن هناك جينات داخل معظم المنتحرين تدفعهم إلى الإنتحارات ، و تنتقل تلك الجينات من الأأباء إلى الأبناء من خلال إصابة الجيل الجديد بإكتئاب مزمن و زيادة حالات الأمراض النفسية بين صفوف الشباب و البالغين و الذي يعتبر جرس إنذار يهدد الأجيال القادمة .

كما أوضح الأاطباء خلال تلك الدراسة أن الأشخاص النتحرين كانت جيناتهم تحتوي على نسبة 45-55 % عوامل بيئية و جينية يمكنها التفاعل مع البيئة المحيطة لتكون النتيجة النهائية هي الإنتحار أو الغصابة بمرض نفسي بالغ قد يلازم الشخص سنوات عمره .

 

جدير بالذكر أن الدراسة تضمنت السرة الذاتية لبعض أهال يالمنتحرين ، و التي عثروا خلالها على سلسلة من المنتحرين في صفوف آباء و أمهات الأشخاص الذين سجلت الحكومة الأمريكية موتهم ، أي أن هناك عامل وراثي في الأامر أو نقطة تلاقي يمكن الإرتكاز عليها و عي أن الجينات التي تحتوي على عوامل الإنتحار قد تنتقل من جيل إلى جيل و إن لم يمت الجيل الأول منتحرين فقد يكون الجيل القادم هو المستهدف .


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