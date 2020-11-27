شيماء عبد الإله في احتفال "على راسنا": التنسيقية ستظل بجانب أبناء الشهداء دائمًا

احتفلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم، في مقرها بجاردن سيتى، بأبناء وأسر الشهداء، حيث حضر بالاحتفال بكل من " فريدة" ابنة الشهيد أحمد محروس، و"حبيبة ووليد" ابني الشهيد أحمد شحاته عبد المقصود، وكرمتهمـ وقامت بالحديث مع الأسرتين عن دور الشهداء في حماية هذا الوطن.





وقالت "شيماء عبد الإله" المتحدثة الرسمية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أثناء حديثها مع أسر الشهداء، إن تنسيقية الشباب لن تستطيع أن توفي الشهداء حقهم، وأن هذا التكريم لا يكفي أبدًا لرد الجميل، وستظل التنسيقية بجانب أسر الشهداء وأبنائهم دائمًا.





وأجرى أعضاء التنسيقية، حوارًا شيقًا مع أسر الشهداء، حيث تحدثت زوجات الشهداء، وأكدن جميعًا تقديرهن لهذا الحب الذي تبديه التنسيقية لهم، وقلن إن الحملة التي أطلقتها التنسيقية تحت شعار "على راسنا" تثبت حرص أعضاء التنسيقية على التواجد بجانب المواطنين ومشاركتهم فيما يمرون به.





واستمر حديث شيماء عبد الإله، مع أبناء الشهداء، حيث سألوها عن التنسيقية وعن سبب دعوتها لهم، كما أجابت "عبد الإله " عن كافة تساؤلاتهم، وأشادت برغبتهم في الاطلاع والمعرفة.



