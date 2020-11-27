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برلمان

شيماء عبد الإله في احتفال "على راسنا": التنسيقية ستظل بجانب أبناء الشهداء دائمًا

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 08:09 م
صدى البلد
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أحمد أيمن- عبد الرحمن سرحان
احتفلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم، في مقرها بجاردن سيتى، بأبناء وأسر الشهداء، حيث حضر بالاحتفال بكل من "فريدة" ابنة الشهيد أحمد محروس، و"حبيبة ووليد" ابني الشهيد أحمد شحاته عبد المقصود، وكرمتهمـ وقامت بالحديث مع الأسرتين عن دور الشهداء في حماية هذا الوطن. 

وقالت "شيماء عبد الإله" المتحدثة الرسمية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أثناء حديثها مع أسر الشهداء، إن تنسيقية الشباب لن تستطيع أن توفي الشهداء حقهم، وأن هذا التكريم لا يكفي أبدًا لرد الجميل، وستظل التنسيقية بجانب أسر الشهداء وأبنائهم دائمًا. 

وأجرى أعضاء التنسيقية، حوارًا شيقًا مع أسر الشهداء، حيث تحدثت زوجات الشهداء، وأكدن جميعًا تقديرهن لهذا الحب الذي تبديه التنسيقية لهم، وقلن إن الحملة التي أطلقتها التنسيقية تحت شعار "على راسنا" تثبت حرص أعضاء التنسيقية على التواجد بجانب المواطنين ومشاركتهم فيما يمرون به.

واستمر حديث شيماء عبد الإله، مع أبناء الشهداء، حيث سألوها عن التنسيقية وعن سبب دعوتها لهم، كما أجابت "عبد الإله " عن كافة تساؤلاتهم، وأشادت برغبتهم في الاطلاع والمعرفة. 

وأطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حملة بعنوان "على راسنا" لتكريم أبناء الشهداء، بالتزامن مع أعياد الطفولة.

ومن المقرر أن تنظم التنسيقية عددا من الزيارات لمحافظات مختلفة لتكريم أبناء الرجال الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن.

وتؤكد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هذه الحملة تأتي في إطار التضامن مع أبناء الشهداء، والاحتفاء بهم تقديرا لتضحيات آبائهم الابطال.

كما أعلنت تنسيقية شباب الاحزاب، البدء في سلسلة زيارات تحت مسمى "على راسنا" ضمن حملة  لتكريم أبناء الشهداء في إطار الاحتفالات بأعياد الطفولة، والبداية من محافظة بورسعيد حيث تم تكريم الطفل آسر نجل الشهيد النقيب أحمد محمد السيد أبو العطا، والطفلين أحمد ونورهان، أبناء الشهيد المقدم فادي محمد سيف، والطفلتين بسملة ونور، أبناء الشهيد اللواء السيد أحمد المصيلحي، والأطفال أحمد، محمد، إبراهيم، ويحيى،  أبناء الشهيد اللواء طارق أحمد سلطان.

وجرى تنظيم الفعالية في المدرسة الدولية بحضور وكيل وزارة التعليم في بورسعيد، نبوي باهي،  وعدد من مديرين المدارس في المحافظة، ومثل التنسيقية في الزيارة، سها سعيد، أميرة صابر، ومحمد أباظة.
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