لجنة البيئة بتنسيقية الشباب تصدر ورقة عمل حول نفوق الأسماك بالمحافظات

أصدرت لجنة البيئة والطاقة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورقة عمل حول نفوق الأسماك في محافظات الجيزة والمنوفية والبحيرة، تناولت المشكلة في هذه المناطق والبحث في خلفية المشكلة وأسبابها وخطورتها، وسردها بشكل مفصل، بالإضافة للردود الواردة من الجهات المختصة وتعقيب اللجنة عليها.





وأوصت الورقة المقدمة من لجنة البيئة والطاقة على بعدد من المقترحات أبرزها، عمل زيارات ميدانية للمواقع المتضررة للوقوف على حقيقة الموقف وإيجاد حلول واقعية، وعمل زيارات مفاجئة للمصانع ومحطات توليد الكهرباء على طول فرع رشيد، ولقاء المتضررين من المشكلة.





كما أوصت الورقة أيضا بتشجيع الاستزراع السمكي على أسطح المنازل بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، ومناقشة التمويل المتاح لمنع التلوث من المصارف والتلوث الصناعي مع وزارة التعاون الدولي، على أن يكون التنفيذ بالتعاون مع الجهات الرسمية والأهلية المعنية بالمشكلة.



