لجنة البيئة بتنسيقية الشباب تصدر ورقة عمل حول نفوق الأسماك بالمحافظات

أصدرت لجنة البيئة والطاقة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورقة عمل حول نفوق الأسماك في محافظات الجيزة والمنوفية والبحيرة، تناولت المشكلة في هذه المناطق والبحث في خلفية المشكلة وأسبابها وخطورتها، وسردها بشكل مفصل، بالإضافة للردود الواردة من الجهات المختصة وتعقيب اللجنة عليها.
وأوصت الورقة المقدمة من لجنة البيئة والطاقة على بعدد من المقترحات أبرزها، عمل زيارات ميدانية للمواقع المتضررة للوقوف على حقيقة الموقف وإيجاد حلول واقعية، وعمل زيارات مفاجئة للمصانع ومحطات توليد الكهرباء على طول فرع رشيد، ولقاء المتضررين من المشكلة.
كما أوصت الورقة أيضا بتشجيع الاستزراع السمكي على أسطح المنازل بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، ومناقشة التمويل المتاح لمنع التلوث من المصارف والتلوث الصناعي مع وزارة التعاون الدولي، على أن يكون التنفيذ بالتعاون مع الجهات الرسمية والأهلية المعنية بالمشكلة.
وأطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حملة بعنوان "على راسنا" لتكريم أبناء الشهداء، بالتزامن مع أعياد الطفولة.
ومن المقرر أن تنظم التنسيقية عددا من الزيارات لمحافظات مختلفة لتكريم أبناء الرجال الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن.
وتؤكد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هذه الحملة تأتي في إطار التضامن مع أبناء الشهداء، والاحتفاء بهم تقديرا لتضحيات آبائهم الابطال.
كما أعلنت تنسيقية شباب الاحزاب، البدء في سلسلة زيارات تحت مسمى "على راسنا" ضمن حملة لتكريم أبناء الشهداء في إطار الاحتفالات بأعياد الطفولة، والبداية من محافظة بورسعيد حيث تم تكريم الطفل آسر نجل الشهيد النقيب أحمد محمد السيد أبو العطا، والطفلين أحمد ونورهان، أبناء الشهيد المقدم فادي محمد سيف، والطفلتين بسملة ونور، أبناء الشهيد اللواء السيد أحمد المصيلحي، والأطفال أحمد، محمد، إبراهيم، ويحيى، أبناء الشهيد اللواء طارق أحمد سلطان.
وجرى تنظيم الفعالية في المدرسة الدولية بحضور وكيل وزارة التعليم في بورسعيد، نبوي باهي، وعدد من مديرين المدارس في المحافظة، ومثل التنسيقية في الزيارة، سها سعيد، أميرة صابر، ومحمد أباظة.