رانيا محمود ياسين لمتابعيها عبر إنستجرام: أتمنى لكم مشاهدة مباراة ممتعة بدون تعصب

نشرت الفنانة رانيا
محمود ياسين صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل
الصور و الفيديوهات " انستجرام ".
وظهرت رانيا محمود ياسين، بصورة سيلفي لها وهي مبتسمة، دون وضع اي مكياج، تاركه شعرها الاشقر منسدلا علي كتفيها.
و علقت رانيا
محمود ياسين علي الصورة: " اتمني لكم مشاهده
مباراه ممتعه بدون تعصب ".
يُذكر أن رانيا محمود ياسين شاركت في السباق الرمضاني المنقضي في مسلسل فالنتينو أمام الزعيم عادل إمام و الذي
عرض في السباق الرمضاني 2020.
مسلسل " فلانتينو " بطولة الفنان عادل إمام، داليا البحيرى، دلال
عبد العزيز، عمرو وهبة، رانيا محمود ياسين، هدى المفتى، سليمان عيد، حمدى
الميرغنى، و عدد كبير من الوجوه الجديدة، و تأليف أيمن بهجت قمر، و إخراج رامى
إمام.
تدور أحداث مسلسل " فلانتينو " حول شخصية صاحب مدارس دولية يدعى
نور عبد المجيد " فلانتينو "، و يواجه طوال الأحداث مشاكل و أزمات تتعرض
لها سلسلة المدارس التى يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، و تتواصل
الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.
و كان آخر أعمالها السينمائية فيلم قهوة بورصة مصر من بطولة الفنانين حسن
حسني، لطفي لبيب، مصطفى قمر، صلاح عبدالله، مدحت تيخا، محمد لطفى ، هاجر الشرنوبي،
محمد جمعه، كلوديا حنا، علاء مرسي، ساندي، رانيا محمود ياسين ‘ إيناس النجار، نجوي
فؤاد ، عبدالله مشرف ، علي حميده، حسن عبدالفتاح ، شريف باهر ، مروه عبدالمنعم،
ريكو ، المطربه هند طاهر، صبري عبدالمنعم ، حنان سليمان ، أحمد صيام ، علي حمدي،
جمال حجازي.
و قد توفي الفنان محمود ياسين والد رانيا محمود ياسين، بعد رحلة عطاء ممتدة
قدم خلالها عشرات الأدوار الخالدة، سواء في السينما أو التليفزيون و المسرح.
و شارك محمود ياسين فى عدد كبير من الأعمال التاريخية و الدينية لتمكنه من
اللغة العربية، و لتميزه بصوت رخيم وأداء راق تولى التعليق و الرواية في المناسبات
الوطنية و الرسمية.
محمود ياسين تزوج من الفنانة شهيرة، و أنجبا الممثل عمرو محمود ياسين و الممثلة
رانيا محمود ياسين و التي تزوجت الممثل محمد رياض.
فى رصيد محمود ياسين أكثر من 150 فيلمًا حصد خلالها لقب " فتى الشاشة
الأول "، حيث كان من بين أبرز نجوم جيله وسامة.
و عمل محمود ياسين مع عدد كبير من نجوم الفن، و تتلمذ على يديه عشرات
الفنانين، و هو من بين أكثر الفنانين الذين لاحقتهم شائعات الموت خلال السنوات
الماضية.