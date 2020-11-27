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الغرف التجارية: مهنة البصريات تم اختطافها

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 08:08 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال إبراهيم المغربي، عضو الشعبة العامة للبصريات بإتحاد الغرف التجارية، إن مهنة البصريات تم اختطافها من أطراف كثر، منهم باعة الرصيف، محلات تعمل بدون ترخيص والصيدليات.

وأضاف المغربي خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر قناة "أم بي سي مصر"،:"أن الصيدليات تبيع نظارة قراءة، نظارة شمسية عدسات لاصقة، إلى جانب بعض عيادات أطباء الرمد الذين يضعون فاترينة لبيع النظارات بعيدا عن وزارة الصحة.

وتابع :"اختطاف المهنة يتم بصورة ممنهجة وبعلم كامل من وزارة الصحة دون إصباغ صفة قانونية"، مشيرا إلى أن أضرار العدسات اللاصقة والنظارات الطبية دون إشراف طبي، قد يسبب العمى.
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج  67 من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 102268 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 368 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة  11 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 114475 حالات من ضمنهم 102268 حالة تم شفاؤها، و 6596 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
https://apple.co/3gURgYJ

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