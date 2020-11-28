لجنة إعداد لائحة مجلس الشيوخ تنظر مقترحات الأعضاء.. اليوم

تعقد لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ اجتماعا، اليوم، السبت، لنظر مقترحات لتعديل بعض مواد اللائحة الداخلية المقدمة من بعض أعضاء مجلس الشيوخ.





يأتي ذلك تمهيدا للتصويت على المقترحات خلال الجلسة العامة المقرر عقدها بعد غد الاحد.





و كان المستشار محمود اسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ، قد اشار إلى أن الأمانة العامة تلقت تعديلات من أعضاء المجلس على اللائحة، تمهيدا لعرضها على الجلسة التيتنعقد ‪يوم الأحد المقبل.





ولفت عتمان، إلى أن تشكيل اللجان النوعية سيتم في عقب إقرار مشروع قانون اللائحة والتصديق عليها من رئيس الجمهورية ونشرها في الجريدة الرسمية، وحتي ذلك الوقت اسند للجنة إعداد اللائحة مهمة مناقشة أي قضايا أو مشروعات تحال للمجلس.





وحول آلية جلوس الأعضاء قال الأمين العام للشيوخ ستكون بالتوافق بين الأعضاء و هيئة مكتب مجلس الشيوخ المكونة من الرئيس المستشارعبد الوهاب عبد الرازق و الوكيلين.





وقال الامين العام للشيوخ مشروع اللائحة الداخلية والمزمع مناقشتها خلال الجلسات القادمة ‪29 نوفمبر‬ خرجت بتوافق واسع ما بين أعضاءاللجنة التي ضمت جميع كافة الأحزاب والقوى السياسية الأمر الذي سيلقي بظلاله خلال الجلسة العامة.





ومن المقرر ان يصدر مجلس النواب الحالي او القادم اللائحة في شكل مشروع قانون تمهيدا لعرضه على رئيس الجمهورية للتصديق عليه ونشره بالجريدة الرسمية.





واكد أن الجلسة ستجرى وسط إجراءات احترازية ووقائية مكثفة حرصا على الصحة العامة للجميع، قائلًا: الأعضاء يلتزمون بالإجراءاتالاحترازية و يتم مراعاة الأساليب الوقائية المختلفة.





وأشار أمين عام مجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل، إلى ان الكوادر والقامات التي يضمها المجلس ستثري العمل داخلة لاسيما وتنوع خبراتهم التي تجعلهم مؤهلين للتعرض لكافة القضايا المجتمعية بالدراسة والخروج بتوصيات وحلول مقترحة بما يحقق مصلحة الوطن وتلبيةاحتياجات المواطنين.





وحددت اللائحة الجديدة لمجلس الشيوخ تشكيل اللجنة العامة ووفقا للمادة 26 في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من الوكيلين و رؤساء اللجان النو عية وممثلي الهيئات البرلمانية لكل حزب من الاحزاب السياسية التي حصلت على ثلاثة مقاعدأو أكثر وخمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاءالمستقلين بالمجلس خمسة أعضاء فأكثر.





ويدعى الوزير المختص بشئون المجالس النيابية لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل. ونصت المادة 27 على " يدعو رئيسالمجلس اللجنة العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها، ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها.





وتعقد اللجنة اجتماعا دوريا مرة كل شهر على الأقل، خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها لاجتماع غير عادي ولا يكون اجتماعاللجنة صحيحا، إلا بحضور أغلبية أعضائها ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص، تصدر قرارت اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين.





وتحرر محاضر موجزة لما يدور في اجتماعات اللجنة، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه المحاضر،ونشرها بالطريقة التي يراها مناسبة. وتضع اللجنة القواعد الأخرى المنظمة لأعمالها بناء على اقتراح رئيس المجلس.





وحددت المادة 28 اختصاصات أخرى ونصت على " بالإضافة إلى اختصاصاتها المنصوص عليها في هذه اللائحة، تختص اللجنة العامة بما يأتي "مناقشة الموضوعات العامة والأمورالمهمة التي يرى رئيس المجلس، إحالتها إليها ودراسة التقارير الدورية التي تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارت التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى المهمة التي تمثل ظاهرة اجتما ية أو اقتصادية أوسياسية عامة وللجنة أن تقرر عرض هذه الموضوعات والتقارير على المجلس أو أن تتخذ الإجراء المناسب في شأنها.





ونصت المادة 29 على أنه " للجنة العامة أن تدعو رئيس مجلس الوزارء أو غيَره من أعضاء الحكومة أو أًّيا من رؤساء الهيئات المستقلةوالأجهزة الرقابية أو غيَرهم، للاستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك ، كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء مجلس الشيوخ لعرض موضوعمهم أو عاجل، أو لاستيضاح رأي العضو في أمر من الأمور المعروضة عليها ويوجه رئيس المجلس الدعوة بناء على ما تقرره اللجنة.





ونص قانون مجلس الشيوخ على أن الحكومة غير مسؤولة أمام مجلس الشيوخ.