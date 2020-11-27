استفزاز واضح.. احتجاج شديد اللهجة من روسيا على تحرك عسكري أمريكي

أعربت الخارجية الروسية عن احتجاجها الشديد على دخول المدمرة الأمريكية "جون ماكين" المياه الإقليمية لروسيا، في مياه خليج بطرس الكبير، ووصفت الحادث بأنه "استفزاز واضح" يهدف إلى انتهاك السلام والنظام.





وبحسب وكالة "سبوتنيك"، جاء في بيان الوزارة: "تعرب وزارة الخارجية الروسية عن احتجاجها الشديد في هذا الصدد. ونعتبر الحادث استفزازا واضحا يهدف إلى انتهاك السلام والنظام".





وأضاف البيان: "موسكو تدعو الولايات المتحدة إلى الامتناع عن مغامرات مثل دخول مدمرتها إلى البحر الإقليمي لروسيا وتحتفظ بحق الرد".





وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الثلاثاء المنصرم، أن سفينة "الأدميرال فينوجرادوف" المضادة للغواصات التابعة لأسطول المحيط الهادئ منعت مدمرة بحرية أمريكية من اختراق الحدود الروسية.





وجاء في بيان الدفاع الروسية: "منعت السفينة الكبيرة المضادة للغواصات التابعة لأسطول المحيط الهادئ "الأدميرال فينوجرادوف" انتهاك حدود الدولة الروسية من قبل المدمرة البحرية الأمريكية "جون ماكين" في خليج بيتر الكبير".





وتابعت "أن السفينة الروسية (الأدميرال فينوجرادوف)، وهي سفينة كبيرة مضادة للغواصات تابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي، كانت تراقب المدمرة الأمريكية عن كثب وحذرت المدمرة الأمريكية عبر قناة الاتصال الدولية من عدم جواز مثل هذه الأعمال وإمكانية اللجوء لمناورة الاصطدام لإجبارها على الخروج من المياه الإقليمية".





وأوضحت الوزارة أنه بعد التحذير وتغيير مسار السفينة "الأدميرال فينوجرادوف"، غادرت المدمرة جون ماكين على الفور متوجهة إلى المياه المحايدة.





ويشار إلى أن المدمرة البحرية الأمريكية "جون ماكين" التي دخلت المياه الإقليمية لروسيا، قطعت مسافة كيلومترين خلف خط الحدود.





وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الخميس، أنها اختبرت بنجاح صاروخا جديدا مضادا للصواريخ الباليستية، تم إطلاقه من ميدان التجارب "ساري شاجان" في كازاخستان.





ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الصاروخ الجديد أصاب هدفه الافتراضي بدقة، مشيرة إلى أن الطاقم القتالي للدفاع الجوي والصاروخي للقوات الجوية الفضائية الروسية هو من قام بتنفيذ عملية الإطلاق.





وأشارت وزارة الدفاع إلى أن نظام الدفاع الصاروخي مصمم للحماية من الهجمات الجوية والفضائية.





ونقلت وكالة "سبوتنيك انترناشيونال" الروسية ،عن بيان للوزارة أنه "في ميدان اختبار ساري شاجان في جمهورية كازاخستان، أجرى الطاقم القتالي من قوات الدفاع الجوي والدفاع المضاد للصواريخ للقوات الجو- فضائية، اختبارا ناجحا لإطلاق صاروخ من نظام الدفاع الصاروخي الروسي".





وأكد قائد الجيش الأول للدفاع الجوي والصاروخي، الجنرال أندري ديمين، أن الصاروخ المضاد الجديد نفذ مهمته بنجاح وأصاب الهدف الافتراضي بدقة، وذلك بعد سلسلة من الاختبارات.





وقالت وزارة الدفاع إن نظام الدفاع المضاد للصواريخ مخصص للحماية من الهجمات الجو - فضائية.





في وقت سابق في أواخر أكتوبر الماضي، أبلغت وزارة الدفاع عن اختبار نظام دفاع صاروخي جديد في موقع اختبار "ساري شاجان".





في العام الماضي ، نفذت القوات الجوية الروسية إطلاقًا ناجحًا لصاروخ اعتراضي جديد في ميدان اختبار ساري شاجان.