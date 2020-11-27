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فن

علا رشدي: يا رب الاهلي يكسب

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 09:15 م
صدى البلد
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القسم الميداني

نشرت الفنانة علا رشدي صورا جديدة لها بالابيض و الاسود، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور و الفيديوهات " انستجرام ".

 

ظهرت علا رشدي بلوك كاجوال، مرتدية نظارة شمس سوداء بالشكل الدائري، و شعر كيرلي.

 

و علقت علا رشدي علي الصور قائلة : " يا رب الاهلي يكسب ".

 

و جاءت التعلقات من قبل متابعيها :

 

يارب الاهلي – يارب – الجميلة من غير مجهود.

 

و شاركت الفنانة علا رشدي في بطولة مسلسل " و نحب تاني ليه " مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، و كريم فهمي، و سوسن بدر، و تار عماد، و عدد كبير من النجوم.

 

و تدور أحداث مسلسل مسلسل "ونحب تاني ليه" فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.

 

و كانت علا رشدي كشفت عن نتيجة التحليل النهائية الخاصة بفيروس كورورنا وبزوجها الفنان أحمد داود وجاءت النتيجة سلبية بعد أسبوع من العزل.

 

و نشرت علا رشدي فيديو عبر حسابها على إنستجرام، وحكت فيه ما حدث معها خلال هذا الاسبوع، وكم مسحة أجرتها لتتأكد من سلبية كورونا.

 

زوجها الفنان أحمد داود سبق و أن أعرب عن استيائه من تداول أخبار حول اصابته هو وزوجته علا رشدي بـ فيروس كورونا عقب مشاركتهما في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

 

و كتب أحمد داوود  عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"مستغرب جدا من الأخبار المنتشرة بتأكيد إصابتي أنا وعلا بكورونا .. اذا كان احنا لسة مش متأكدين ".

 

كان أحمد داوود أعرب عن استيائه من تداول أخبار حول اصابته هو وزوجته علا رشدي بـ فيروس كورونا عقب مشاركتهما في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

برفقة أولادها.. شاهد أحدث ظهور لـ علا رشدي

 

يشار إلى أن الفنانة نجلاء بدر، سبق وأن نشرت صورتين لها مع الفنان احمد داود و زوجتة الفنانة علا رشدى وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات  " انستجرام ".


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