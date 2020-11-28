غدا.. وزير الخارجية الأسبق في ضيافة كلية الألسن جامعة عين شمس

ياتي ذلك تحت رعاية د. محمود المتيني رئيس الجامعة، ود. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ود. سلوى رشاد عميد الكلية.







وقالت الدكتور سلوى رشاد عميد الكلية إن ذلك يأتي في إطار فعاليات الموسم الثقافي لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكليةوأوضحت سلوى رشاد، أن الكلية تعمل على استضافة كبار الشخصيات المصرية لصقل قدرات الطلاب الثقافية في مختلف المجالات، و أكدت أن طالب الألسن يجب أن يكون على دراية كاملة بمختلف مجريات الأمور السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية المحلية و العالمية، وتستهدف إدارة الكلية تأهيل الطلاب بمختلف الخبرات و المهارات اللغوية و الثقافية لاعدادهم لسوق العمل.من جهتها، أكدت د. يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة ان القطاع يحرص على عقد الندوات الثقافية التى تتيح للطالب الاطلاع على اخر المستجدات على الساحة العالمية و المحلية بهدف توسيع مداركه وربطه بالبيئة المحيطة به. كما تسمح هذه الندوات بالتواصل بين المجتمع الجامعي من ناحية و المفكرين و الخبراء من ناحية اخرى بما يؤدي الى تثقيف وتزويد الطلاب بالمعلومات المختلفة و تنمية مهارتهم الفكرية و الذهنية.كما نظم قطاع الدراسات العليا و البحوث بكلية الألسن جامعة عين شمس، ندوة بعنوان " الساعات المعتمدة والارشاد الاكاديمي"، تحت رعاية د. محمود المتيني رئيس الجامعة، د. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث، د. سلوى رشاد عميد الكلية، و تحت إشراف د. أشرف عطية وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث، حاضر فيها د. ناجي حسن فارس استاذ بكلية العلوم ج عين شمس ومحاضر في مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس بالجامعة.