جامعة حلوان فى اسبوع .. تنظيم سباق دراجات هوائية للطلاب.. كلية الاقتصاد المنزلى تطلق المعرض الخيرى السنوى

جامعة حلوان تنظم «ماراثون» سباق دراجات هوائية للطلاب
اقتصاد منزلى حلوان تطلق المعرض الخيرى السنوى
أسباب وأساليب العنف الاجتماعى في ورشة عمل بجامعة حلوان
شهدت
جامعة حلوان على مدار الاسبوع
العديد من الاخبار والاحداث الهامة ، التي لفتت انتباه المتابعين المهتمين بـ
اخبار جامعة حلوان ، سواء على مستوى
الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس ، ولهذا يرصد موقع صدى البلد في السطور التالية أبرز
ما شهدته جامعة حلوان من أخبار وأحداث
وتصريحات منذ بداية الاسبوع وحتى الان
حيث انه قد نظمت إدارة النشاط الرياضي بالادارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان «ماراثون» سباق دراجات هوائية ضم مجموعة من الطلاب من مختلف كليات الجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة.
ويأتي انطلاق «ماراثون» سباق الدراجات الهوائية في ظل دعم جامعة حلوان الأنشطة الرياضية حتى تكون أسلوب حياة، بالإضافة إلى تشجيع الطلاب على ممارسة الرياضة ورفع اللياقة البدنية لديهم من خلال ركوب الدراجات، في ظل خطة شاملة ومتكاملة للأنشطة الطلابية يتم تنفيذها على مدار العام الدراسي الجديد، وعلى رأسها الأنشطة الرياضية التي تأتي على قائمة الأولويات، وذلك لدورها الهام في خلق روح التنافس الشريف، وإعداد جيل من الشباب يتسم بالنشاط والحيوية والأخلاقيات الحميدة.
وتعمل إدارة النشاط الرياضي في الجامعة على تشجيع طلاب الجامعة على ممارسة الرياضة التي تدعم قدراتهم وتنمي مواهبهم وتعمل على خلق نوع من التواصل والألفة بينهم وذلك تحت إشراف الأستاذ ايمن عبد العزيز مدير إدارة النشاط الرياضي وفريق عمل متكامل ومتعاون بإدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب .
كما قد نظمت ايضا كلية الاقتصاد المنزلى بجامعة حلوان، المعرض السنوي الخيري، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وافتتح المعرض الدكتور خالد القاضي عميد الكلية، ومستشار رئيس الجامعة للتواصل المجتمعي، والدكتور أسامة أبو هشيمة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وكذلك مدير مكتب العمل التطوعي.
وأكد الدكتور خالد القاضى على حرص الكلية فى إقامة المعرض السنوى الخيرى مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الوقائية المشددة فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، موضحا أن الهدف من المعرض هو تقديم منتجات للطلاب بجودة عالية وأسعار رمزية من ملابس وأحذية ومنتجات جلدية وغيرها، مشيرا إلى أنه يحتوى على كل ما يحتاج إليه الطلاب من الملابس بمختلف المقاسات، ويأتى ذلك انطلاقا من المسئولية الاجتماعية التي تتبناها الجامعة والكلية تجاه أبنائها من الطلاب والذى يعد صورة من صور التكافل الاجتماعي ودعم الطلبة لمجابهة متطلبات الحياة.
هذا وشهد المعرض، إقبالا كبيرا من الطلاب، وأشاد الجميع بالجهد المبذول من مكتب العمل التطوعي متمنين مزيدا من العمل والتواصل وبالأخص مع الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع المحيط.
وقامت الجمعية العلمية لطلاب كلية الطب بحلوان HMSA بتنظيم ورشة العمل الأولى بالتعاون مع كلية التمريض، وذلك ضمن حملة مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وقدمت الورشة لطلاب الفرقة الرابعة بكلية التمريض، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الاستاذة الدكتورة أماني النحاس مدير وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بالجامعة .
وأوضحت الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض أن أهمية هذه الورشة تأتي لتسليط الضوء على أغلب النقاط التي تناقش المشكلات التى تقع على المرأة، و انها جاءت في إطار فعاليات حملة "16 يوم من الانشطة لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي" والتي أطلقها المجلس القومى للمرأة تحت شعار "كوني"، والتي يحتفل بها العالم كل عام.
وتناولت ورشة العمل مناقشة موضوعات عن العنف وضرورة أهمية نشر الوعي بمخاطر العنف ضد النساء من خلال الرسائل التوعوية لمناهضة العنف ضد المرأة بكل أشكاله وصوره، كما تناولت ورشة العمل نشر فكر المساواة بين الجنسين وناقشت ظاهرة التحرش الجنسي.