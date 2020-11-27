جامعة حلوان فى اسبوع .. تنظيم سباق دراجات هوائية للطلاب.. كلية الاقتصاد المنزلى تطلق المعرض الخيرى السنوى

كما قد نظمت ايضا كلية الاقتصاد المنزلى بجامعة حلوان، المعرض السنوي الخيري، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وافتتح المعرض الدكتور خالد القاضي عميد الكلية، ومستشار رئيس الجامعة للتواصل المجتمعي، والدكتور أسامة أبو هشيمة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وكذلك مدير مكتب العمل التطوعي.





وأكد الدكتور خالد القاضى على حرص الكلية فى إقامة المعرض السنوى الخيرى مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الوقائية المشددة فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، موضحا أن الهدف من المعرض هو تقديم منتجات للطلاب بجودة عالية وأسعار رمزية من ملابس وأحذية ومنتجات جلدية وغيرها، مشيرا إلى أنه يحتوى على كل ما يحتاج إليه الطلاب من الملابس بمختلف المقاسات، ويأتى ذلك انطلاقا من المسئولية الاجتماعية التي تتبناها الجامعة والكلية تجاه أبنائها من الطلاب والذى يعد صورة من صور التكافل الاجتماعي ودعم الطلبة لمجابهة متطلبات الحياة.





هذا وشهد المعرض، إقبالا كبيرا من الطلاب، وأشاد الجميع بالجهد المبذول من مكتب العمل التطوعي متمنين مزيدا من العمل والتواصل وبالأخص مع الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع المحيط.









و قامت الجمعية العلمية لطلاب كلية الطب بحلوان HMSA بتنظيم ورشة العمل الأولى بالتعاون مع كلية التمريض، وذلك ضمن حملة مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وقدمت الورشة لطلاب الفرقة الرابعة بكلية التمريض، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الاستاذة الدكتورة أماني النحاس مدير وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بالجامعة .





وأوضحت الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض أن أهمية هذه الورشة تأتي لتسليط الضوء على أغلب النقاط التي تناقش المشكلات التى تقع على المرأة، و انها جاءت في إطار فعاليات حملة "16 يوم من الانشطة لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي" والتي أطلقها المجلس القومى للمرأة تحت شعار "كوني"، والتي يحتفل بها العالم كل عام.



