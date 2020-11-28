بعد قرار الرئيس بإنشاء المرحلة الثلاثة.. «أهالينا» حكاية منقذ الأهالي من أعماق العشوائيات

زف الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشرى سارة جديدة لأهالي العشوائيات خلال جولته أمس بشرق القاهرة وذلك ضمن خطة الدولة لإزالة العشوائيات خاصة بمحافظة القاهرة ، حيث وجه بالبدء الفوري في انشاء التجمع السكني "أهالينا ٣" امتدادا لسلسلة تجمعات "أهالينا" السكنية التي تم إنشاؤها.





وتعمل محافظة القاهرة هلى تنفيذ توجيهات القيادة الساسية ، لتوفير سكن لائق ومكتمل المرافق والخدمات الحديثة للمواطنين من أهالي المناطق العشوائية، وذات الظروف المعيشية الصعبة الجاري تطويرها في محيط شبكة المحاور والطرق الجديدة ولتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.









وفيما يلي يتسعرض «صدى البلد» في هذا التقرير تفاصيل أحد أبرز المشروعات العملاقة في مجال تطوير العشوائيات بشرق القاهرة «أهالينا».









العشوائية الخطرة

بدأت محافظة القاهرة بالتنسيق مع الوزارت المعنية في إنشاء اول تجمع مشروع اهالينا (1) بمدينة السلام وهو احد المشروعات السكنية الجديدة التى افتتحها رئيس الجمهورية في 2018 فى إطار المشروعات التى تقيمها المحافظة خصيصاَ لنقل سكان المناطق العشوائية الخطرة من الدرجة الأولى والثانية .





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25 عمارة سكنية

مشروع أهالينا (1) تم فى زمن قياسى والتغلب على كافة الصعوبات والمعوقات التى واجهة إقامة المشروع والذى ضم 25 عمارة سكنية من 12 دور مزودة بعدد 2 مصعد كهربائى بإجمالي 1064 وحدة سكنية تشمل 3 غرف وصالة وحمام ومطبخ مفروشة بالكامل بالأثاث والأجهزة والأدوات الكهربائية اللازمة بالإضافة الى انشاء 104 محل مع إقامة مول تجارى ومدرسة ومركز طبى ومسجد ومسطحات خضراء وأماكن انتظار سيارات وتم تسليم المستحقين لها طبقاَ للجدول الزمنى.





مولات تجارية ومركز شباب

بدأت بعدها المحافظة في التجهيز لإقامة مشروع اهالينا ( 2 ) المقام على مساحة 15 فدان وإعداد المخطط التفصيلى بالتعاون مع جامعة عين شمس ويضم المشروع إقامة 36 عمارة سكنية من 12 طابق بكل طابق أربع وحدات سكنية بالإضافة الى 176 محل تجارى بمساحة 45م2 للمحل وإنشاء 4 مولات تجارية مطلة على محور ترعة الطوارئ بالإضافة الى مدرسة تعليم اساسى تضم 33 فصل تعليمى ، بالإضافة إلى مسجد وكنيسة ومناطق خضراء وأماكن انتظار سيارات ومركز شباب





1400 وحدة سكنية

وتم مشروع أهالينا (2) بمدينة السلام على مساحة 15 فدانًا 36 عمارة (1400 وحدة سكنية) منهم 12 عمارة عبارة عن أرضي و9 طوابق، و24 عمارة أخرى مكونة من أرضى و12 طابقا.





ومساحة الوحدة السكنية 90 م2 عبارة عن ثلاثة غرف وصالة ، بالإضافة الى 176 محلا تجاريا بمساحة 45م2 للمحل وإنشاء 4 مولات تجارية ، كما يضم المشروع مركز شباب نموذجيا يشمل مبنى اجتماعيا وآخر إدارى وملعبين خماسى وحمام سباحة على مساحة 7300م2 لخدمة المشروعين أهالينا (1) ،(2) ، ويشمل المشروع مسجدا وكنيسة ومدرسة تضم 33 فصلا ومركزا طبيا، وخزان مياه يسع لـ 1400م3 للطوارئ وتغذية المشروع وحنفيات الحريق .





الطريق الدائري

وضمن مخطط التطوير بالمنطقة وافق تم إقرار مشروع تخطيط الأراضي الواقعة حول محور الطوارئ بحي السلام أول بدءًا من حديقة بدر إلى الطريق الدائري بطول 9 كم والذي أعدته الهيئة العامة للتخطيط العمراني.





كنا في زبالة

أما الاهالي فأكدوا إنه تم تخصيص الأدوار الأرضية لذوي الهمم والأول والثاني لكبار السن ، وقالت السيدة أم هاشم 70 عاما : "قعدت في ترعة الطوارئ العشوائية اكتر من 20 سنة كلها كانت زبالة وقرف كنا بنروح للدكتور كذا مرة في الشهر .. ربنا أنعم علينا إنهم جابونا في منطقة نظيفة والاكل بقة نظيف"، مضيفة انها ستلمت الشقة مفروشة و مجهزة بالأثاث قائلة : "الشقة فيها 5 سراير وبوتجاز وغسالة ومطبخ وثلاجة".





وقالت مسنة اخرى:"مكنش في أمان في المنطقة القديمة كنت بخاف على ولادي لكن دلوقتي في أمان"، وأضافت ربة منزل :" ولادي مكنوش في مدرسة إنما دلوقتي في مدرسة محترمة كفاية إن في نظام بجد حاجة تشرف".















