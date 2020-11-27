التاريخ والجغرافيا والطقس.. لماذا لا يتسلم الرئيس الأمريكي المنتخب منصبه بعد ظهور النتائج مباشر

منذ ظهور النتائج شبه النهائية للانتخابات الرئاسية الأمريكية لتؤكد فوز الرئيس المنتخب جو بايدن، لم يكف الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب عن التشكيك في نزاهة لاانتخابات ورفع الدعاوى القضائية لإبطال نتائج بعض الولايات التي كانت حاسمة في ترجيح فوز غريمه الديمقراطي.





وأكثر ما يساعد ترامب على التشبث بموقفه الرافض للاعتراف بشرعية نتائج الانتخابات هو الفترة الطويلة التي تربو على شهرين ونصف بين يوم الانتخابات الذي يُحدد في كل جولة رئاسية بيوم الثلاثاء التالي لأول يوم اثنين في شهر نوفمبر، وبين اليوم المحدد لتنصيب الرئيس المنتخب في 20 يناير.





ويستدعي ذلك إلى الذهن سؤال حول السر وراء طول الفترة الممتدة بين انتخاب الرئيس الأمريكي وتنصيبه، لكن التاريخ كالعادة حاضر للإجابة عن الأسئلة من هذا النوع.





وبحسب موقع الإذاعة الوطنية الأمريكية "إن بي آر"، فقد كانت الفترة بين انتخاب الرئيس الأمريكي وتنصيبه أطول فيما مضى، إذ كان الرئيس المنتخب يتسلم منصبه رسميًا في 4 مارس، بل إن ظروف الطقس السيئ عام 1789 حالت دون تسلم الرئيس المنخب جورج واشنطن مهام منصبه سوى في أبريل، وظل موعد الرابع من مارس هو التاريخ المعتمد لتنصيب الرؤساء الأمريكيين المنتخبين لمدة 150 عامًا تقريبًا.





وأوضحت الإذاعة أن المشرعين الأمريكيين اضطروا لإفساح فترة طويلة نسبيًا بين انتخاب الرؤساء وتنصيبهم بسبب اعتماد العملية الانتخابية على وسائل بدائية في التصويت ونقل صناديق الاقتراع وفرزها واعتماد النتيجة وإعلانها رسميًا، قبل أن تتطور وسائل النقل والاتصالات الحديثة.





وفي القرن الثامن عشر الذي تشكلت الولايات المتحدة في نصفه الثاني كدولة مستقلة عن التاج البريطاني، كانت عملية نقل صناديق الاقتراع إلى مراكز الفرز تعتمد على سرعة الأحصنة والحيوانات التي تجر عربات النقل فوق أراض كثير منها غير ممهد وفي ظروف جوية سيئة نتيجة إجراء الانتخابات وإعلان نتائجها خلال فصلي الخريف والشتاء.





وبعد انتهاء عملية التصويت كان على المسئولين عن جمع صناديق الاقتراع استخدام عدد كبير من الأحصنة وخوض رحلات طويلة ومرهقة لجمع الصناديق من كل مركز اقتراع ثم نقلها إلى مراكز فرز الأصوات.





والامر الثاني الذي تجدر الإشارة إليه هو أن الرئيس المنتخب لا يصبح رئيسًا فور الانتهاء من عد الأصوات الانتخابية وإعلان نتيجة التصويت الشعبي رسميًا، وإنما يتعين عليه الانتظار إلى حين عقد المجمع الانتخابي في موعده المحدد بيوم الاثنين التالي لثاني أربعاء في شهر ديسمبر، حيث يجتمع أعضاء المجمع الانتخابي لكل ولاية في برلمان ولايتهم ويصوتون عادة للمرشح الفائز بأغلبية أصوات الولاية.





ولذا يمكن تصور الوقت الذي كان مطلوبًا في زمن كانت العملية الانتخابية فيه تتم بهذه الطرق البدائية لإتمام عملية التصويت وجمع الأصوات ونقلها إلى مراكز الفرز وعدّها وإبلاغ النتائج رسميًا للحكومة التي تتولى نشر النتائج الرسمية وتعميمها على الولايات، ثم بعد ذلك انعقاد المجمع الانتخابي لكل ولاية على حدة وتصويت أعضائه في كل ولاية وإبلاغ النتيجة للحكومة وتعميمها رسميًا، ثم شروع المرشح الفائز في تكوين فريق وزرائه ومعاونيه.





ومن ثم كانت الفترة الطويلة بين انتخاب الرئيس الأمريكي في نوفمبر وتنصيبه في 4 مارس منطقية، خاصة عندما كان الرئيس المنتخب ينوي إلقاء خطاب تنصيب جماهيري كما جرت العادة دائمًا باستثناء المرة التي نُصب فيها الرئيس الراحل رونالد ريجان لفترة رئاسية ثانية عام 1985.





وعند هذه النقطة يجدر ذكر واقعة طريفة ومأساوية في آن، ففي عام 1841 انتُخب ويليام هاري هاريسون رئيسًا للولايات المتحدة، وخلال يوم التنصيب في 4 مارس أدى هاريسون القسم الرئاسي دون أن يرتدي معطفًا أو قبعة في يوم بارد قبل حلول الربيع، وبعدها حضر الاحتفالات بتنصيبه مرتديًا ملابسه المبتلة بمياه الأمطار، ونتيجة لذلك أصيب بالتهاب رئوي حاد وتوفي قبل مضي شهر واحد على تنصيبه رئيسًا.





وبعد قرن ونصف من تأسيس الولايات المتحدة، ومع تطور وسائل النقل والاتصالات، مرر الكونجرس تعديلًا دستوريًا عام 1933 يقصر الفترة بين انتخاب الرئيس وتنصيبه، ليحدد تاريخ التنصيب في 20 يناير، ودخل هذا التعديل حيز التنفيذ عام 1937، وكان أول رئيس أمريكي يُنصب في تاريخ 20 يناير هو فرانكلين روزفلت الذي انتُخب آنذاك لولايته الرئاسية الثانية.