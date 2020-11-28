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محافظات

قطع المياه عن مدينة و13 قرية في بني سويف.. الثلاثاء

السبت 28/نوفمبر/2020 - 02:01 ص
قطع المياه عن مدينة
قطع المياه عن مدينة و13 قرية ببني سويف الثلاثاء
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محمد عبد الحليم
تتوقف محطة مياه كفر ناصر بمركز ببا ببنى سويف عن العمل؛ وذلك لإجراء بعض أعمال الصيانة والتطهير الدوري بها، يوم الثلاثاء القادم، إعتبارا من الساعة السادسة صباحا وحتي الساعة الرابعة عصرا.

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف، اليوم الجمعة، أن انقطاع المياه بالمناطق الآتية: مدينة ببا بالكامل مجلس قروي طنسا، غياضة الغربية، بني ماضي، طحا البيشة، بني محمد، بني عوض وتوابعها،مجلس قروي قمبش منيل موسي، الامام، الشريف، السلطاني، وتوابعها، مجلس قروي هليه هليه، علي كيلاني، المشارقة وتوابعها.

كما سيتم انقطاع المياه مجلس قروي سدس كوم الصعايدة عزبة الحكيم، باغوص، الشوشة وتوابعها، مجلس قروي الجزيرة كفر ناصر، عزبة هاشم، عزبة مرقص و توابعها.

وأكدت الشركة أنه سيتم ضعف المياه بالمناطق الآتية: مجلس قروي طنسا البرانقة، أم الجنازير، الضباعنة، كفر منصور، الملاحيات وتوابعها، مجلس قروي قمبش، قمبش، بني أحمد وتوابعها، مجلس قروي هليه، طرشوب، عرفة، وتوابعها، مجلس قروي سدس، سدس، هربشنت، الفقاعي . كفر جمعة، منية الجيد، وتوابعها، الجزيرة وتوابعها، مجلس قروي، صفط راشين، أبو شريان، أبو دخان.

وطالبت الشركة المواطنين بضرورة تدبير إحتياجاتهم من المياه وستقوم الشركة بتدبير سيارات مياه صالحه للشرب للمناطق المتأثرة حال طلبها برجاء الإتصال بالخط الساخن 125 وذلك حتى الانتهاء من أعمال الصيانة و التطهير وإعادة تشغيل المحطة وضخ المياه.

وكانت قد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف ،برئاسة المحاسب هانى الجويلى ،برفع حالة الاستعداد القصوى وانعقاد غرفة الأزمات وتفعيل غرفة العمليات لمواجهة آثار الطقس السيئ المحتمل والوقوف على جاهزية المعدات والأفراد كما تم تجهيز سيارتين عليها عدد 2 موتور شفط مياه للتحرك والتدخل السريع فى حالة حدوث طوارئ.

وفى سياق منفصل قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا  برفع 130 طن من المخلفات والقمامة والأتربة من شوارع المدينة والقرى ونقلها لمصنع السماد العضوى بسمسطا، فضلًا عن قيام إدارة الحدائق بقص وتهذيب الأشجار ورفع ما يقرب من 6 طن من مخلفات وناتج تهذيب الأشجار من محيط المصالح الحكومية،في حين قامت شبكة الكهرباء الداخلية بمراجعة أعمدة الإنارة بالمدينة والقرى حيث تم صيانة 66 كشاف وتركيب 34 كشاف من كشافات الليد الموفرة للطاقة ،فيما قامت إدارة الإشغالات برفع 37 حالة إشغال وتحرير 23 محضرا. 

بينما قامت إدارة تموين ببا بالاشتراك مع الوحدة المحلية بعمل حملة تفتيش أسفرت عن تحرير 9 محاضر مخالفة بشوارع المدينة ومتابعة المخابز لتحقيق الانضباط.
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