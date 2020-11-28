اليوم.. قطع مياه الشرب عن منطقتين أساسيتين في الفيوم

أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، قطع مياه الشرب، اليوم السبت عن منطقة كيمان فارس بالفيوم بالكامل، ومنطقة البارودية البحرية .
ومن المقرر أن كيون الانقطاع من 9 صباحًا حتى 9 مساءً ، بسبب بدء أعمال تحويل مسار خط مياه قطر 560 مم إيثيلين بناحية المشتل بالقرب من الحديقة الدولية.
وكان اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم قد صرح بانه تم البدء فى تركيب ٤٥٠٠ قطعة موفرة لمياه الشرب بدور العبادة داخل المحافظة كدفعة أولى ، وذلك بالتعاون مع مجلس مدينة الفيوم وذلك حرصا على كل نقطة مياه والحفاظ عليها من الإهدار وتعزيز مفهوم ترشيد استهلاك المياه لدى المجتمع .
وأشار درة إلى أن القطع الموفرة الذكية صنعت خصيصا لهذا الغرض وهو تقليل كميات المياه المتدفقة من الصنابير والتى تستخدم قدر حاجة الانسان وقد تم البدء بدور العبادة كونها أكثر الأماكن استخداما لمياه الشرب حيث تم تركيب القطع بثلاث مساجد بمنطقة قحافة ومسجد بشارع عدلى يكن وكنيسة بحى لطف الله.
وقام وفد من الادارة العامة لصحة البيئة بوزارة الصحة ومشاركة القسم الوقائي بالمديرية قسم صحة البيئة ، بزيارة الى محافظة الفيوم، بناء على توجيهات الدكتورة اميمة محمد عباس وكيل وزارة الصحة بالفيوم ، وفى إطار الارتقاء بالخدمة الصحية المقدمة للمواطن، والحفاظ على الصحة العامة، وتحت اشراف الدكتور عماد الدين حسن زكى مدير عام الشئون الوقائية بالفيوم.
من جانب آخر قام وفد من الإدارة العامة لصحة البيئة بوزارة الصحة ومشاركة القسم الوقائي بالمديرية قسم صحة البيئة ، بزيارة الى محافظة الفيوم، بناء على توجيهات الدكتورة اميمة محمد عباس وكيل وزارة الصحة بالفيوم ، وفى إطار الارتقاء بالخدمة الصحية المقدمة للمواطن، والحفاظ على الصحة العامة، وتحت اشراف الدكتور عماد الدين حسن زكى مدير عام الشئون الوقائية بالفيوم.
وضم الوفد، كل من إسلام إبراهيم محمد و سيد الشناوى ، مراقب أول صحة البيئة بالمديرية و محمود فرحات ، مراقب صحة البيئة والصحة المهنية بالمديرية ومحمد محمود ، مراقب صحة بندر الفيوم خامس .
ومرَّ الوفد على إدارة بندرالفيوم الصحية، ثم التوجه إلى محطة مياه الشرب بقحافة الجديدة، ببندر الفيوم، ومتابعة مراحل تنقية وترشيح مياه الشرب بها ، وقياس نسبة الكلور لطرد مياة المحطة .