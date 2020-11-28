اليوم.. قطع مياه الشرب عن منطقتين أساسيتين في الفيوم

أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، قطع مياه الشرب، اليوم السبت عن منطقة كيمان فارس بالفيوم بالكامل، ومنطقة البارودية البحرية .





ومن المقرر أن كيون الانقطاع من 9 صباحًا حتى 9 مساءً ، بسبب بدء أعمال تحويل مسار خط مياه قطر 560 مم إيثيلين بناحية المشتل بالقرب من الحديقة الدولية.





وكان اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم قد صرح بانه تم البدء فى تركيب ٤٥٠٠ قطعة موفرة لمياه الشرب بدور العبادة داخل المحافظة كدفعة أولى ، وذلك بالتعاون مع مجلس مدينة الفيوم وذلك حرصا على كل نقطة مياه والحفاظ عليها من الإهدار وتعزيز مفهوم ترشيد استهلاك المياه لدى المجتمع .





وأشار درة إلى أن القطع الموفرة الذكية صنعت خصيصا لهذا الغرض وهو تقليل كميات المياه المتدفقة من الصنابير والتى تستخدم قدر حاجة الانسان وقد تم البدء بدور العبادة كونها أكثر الأماكن استخداما لمياه الشرب حيث تم تركيب القطع بثلاث مساجد بمنطقة قحافة ومسجد بشارع عدلى يكن وكنيسة بحى لطف الله.



