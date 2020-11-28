اليوم.. قطع الكهرباء عن 5 قرى في أبوشت بقنا

أعلنت محافظة قنا، فصل التيار الكهربائى لعدد القرى، بناء على الإشارة الواردة من هندسة كهرباء أبوتشت اليوم السبت.





وقالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت إنه سيتم فصل التيار الكهربائي، عن عدة قرى، وذلك لإجراء أعمال الصيانه الدورية.





وتشمل مناطق انقطاع الكهرباء قرى " بخانس ونجوعها، وجزيرة الدوم ونجوعها، ومحولات الخزان، والجزء الشرقى من الرزقة، والمستعمرة"، وسيتم عودة التيار الكهربائى فور أعمال الصيانة.





وفي سياق آخر ، أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن مديرية الصحة نظمت قافلة طبية بقرية كوم المؤمنين بمركز قفط يومىّ الأربعاء والخميس الماضيين، وذلك في إطار حرص المحافظة على وصول الخدمات الطبية لكافة المواطنين في القرى والنجوع النائية لاسيما الأكثر احتياجا منها‪.

وأوضح الداودى، أن القافلة ضمت عيادة متنقلة متنوعة نجحت في توقيع الكشف الطبي على ٩٦٠ حالة بواقع" ٢٣٣ أطفال - ١٩١ باطنة - ١٨٣ جلدية - ١٣٩ رمد - ٨٢ نساء - ٧١ أسنان - ٦١ جراحة".

و أضاف محافظ قنا، أن القافلة تضمنت اجراء فحوصات معملية لـ ١٤٠ حالة وعمل سونار لـ ٣١ حالة.

وأشار الدكتور راجى تاوضروس، مدير مديرية الصحة بقنا، إلى أن المديرية تنظم قافلة طبية يومىّ الأربعاء والخميس من كل اسبوع فى إحدى قرى المحافظة، لاسيما الأكثر إحتياجا منها.

و أوضح تاوضروس، بأن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين، حيث شهدت قافلة هذا الاسبوع عقد ندوتين حضرهما ١٠٠ مواطن بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

يذكر أن مديرية الصحة بقنا، تنظم قوافل أسبوعية فى كافة التخصصات، للقرى والمناطق المختلفة لضمان وصول الخدمة الطبية لكافة المواطنين، حيث نظمت المديرية الأسبوع الماضى، قافلة طبية بقرية عزبة عبدالرحمن بمركز نجع حمادى، يومىّ الأربعاء والخميس، تحت رعاية الدكتوره هاله زايد، وزيرة الصحه والسكان، نجحت في توقيع الكشف الطبي على ٨٢٥ حالة بواقع" ٢١٤ أطفال - ١٦٧ عظام - ١٦١ باطنة - ٨٥ جلدية - ٦٧ أسنان - ٦٣ نساء - ٤٩ جراحة - ١٩ تنظيم أسرة" كما تم خلال القافلة اجراء فحوصات معملية لـ ١٠١ حالة وعمل سونار لـ ٦٣ حالة.