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حوادث

اليوم.. محاكمة رئيس شركة سينا كولا بتهمة التهرب من دفع 383 مليون جنيه للضرائب

السبت 28/نوفمبر/2020 - 02:00 ص
محاكمة
محاكمة
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اسلام مقلد
تنظر محكمة جنح مستانف التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد بهى الدين، اليوم السبت، محاكمة رئيس مجلس إدارة شركة "سينا كولا"، بتهمة التهرب من دفع  383 مليون للضرائب العامة علي المبيعات في القضية رقم 2 لسنة 2020 جنح مستانف تهرب ضريبي.

 تعقد الجلسة برئاسة المستشار المستشار محمد بهي الدين، وعضوية المستشارين أدهم البطريق، وأحمد القزاز و كريم عثمان الروءساء بالمحكمة، وسكرتارية محمد صبحي.

وتنتظر المحكمة ورود تقرير اللجنة الخماسية المشكلة من وزارة العدل، بعد أن أمرت المحكمة بإحالة القضية لوزارة العدل لإعداد تقرير وافى عن القضية من أجل الفصل بها.
 
البداية كانت بقرار محكمة جنح التهرب الضريبى، برئاسة المستشار محمد جميل،  بحبس المتهم ثلاث سنوات وكفالة عشرة ملايين جنيه،  وتغريمه مبلغ 5 آلاف جنيه، وإلزامه بأداء مبلغ 383634158،20 جنيها ( ثلاثمائة وثلاثة ثمانون مليون جنيه، وستمائة وأربعة وثلاثون ألف، ومائة وثماني وخمسون جنيها وعشرون قرشا)، مقدار قيمة الضريبة المستحقة وإلزامه بأداء مبلغ الضريبة الإضافية والمصروفات.
 
وأوضحت القضية رقم 2 لسنة 2020 جنح مستأنف التهرب الضريبى، إنه في غضون الفترة ما بين شهر يناير سنة  2011 حتي شهر ديسمبر  سنة  2015 شركة، قام  المتهم "مصطفي .م .ص "، رئيس مجلس إدارة شركة "سينا كولا"،  بخصم ضريبة دون وجه حق بالمخالفة لإحكام وحدود الخصم تلك الفترة، بصفته مسجلا وخاضعًا لأحكام الضريبة العامة علي المبيعات، وتهرب من أداء ضريبة المبيعات المقررة قانونًا في 23 ديسمبر 2019.

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