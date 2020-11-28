أردوغان في قفص المحاكمة بالبيت الأبيض.. أنقرة تستقبل فوز بايدن بفتور وتوجس.. استفزازات شرق المتوسط وانتهاكات حقوق الإنسان ملفات على طاولة الرئيس الأمريكي المنتخب

دبلوماسي تركي سابق: أنقرة استغلت رئاسة ترامب

أردوغان أعلن ارتياحه لرحيل إدارة أوباما في 2016

بايدن تعهد بدعم المعارضة التركية لإسقاط أردوغان

بايدن اتهم أردوغان بتأسيس تنظيم داعش





بينما يستعد العالم لطي صفحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واستقبال رئاسة الرئيس المنتخب جو بايدن، يتنفس عدد من زعماء العالم الصعداء ابتهاجًا بالتخلص من ضغوط ارتبطت بوجود ترامب في البيت الأبيض، فيما يحبس زعماء آخرون بينهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انفاسهم، انتظارًا لما ستأتي به رئاسة بايدن من تبعات على بلدانهم.





وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، لطالما أعرب ترامب عن دعمه لأردوغان، إما بشكل صريح مثل قوله خلال لقاء جمعهما في البيت الابيض نوفمبر الماضي "أنا والرئيس التركي أصدقاء منذ زمن طويل، ربما منذ اليوم الأول"، أو بغض الطرف عن العمليات العسكرية التركية المتكررة في شمال سوريا ضد الأكراد، الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة.





ونقلت الصحيفة عن الدبلوماسي التركي السابق أونال شفيق أوز قوله إن "الحكم الاستبدادي في تركيا استفاد من إدارة ترامب، ومع مجيء إدارة جديدة إلى البيت الأبيض تولي اهتمامًا أكبر لحكم القانون والحريات والحقوق الأساسية، سيخلق ذلك حالة من عدم الارتياح على الجانب التركي".





وأوضح شفيق أوز أن "السنوات الأربع المقبلة ستشهد إعادة فتح ملفات غضت إدارة ترامب الطرف عنها، ولا يجب أن يتوهم أحد أن الأمور بين البلدين ستعود إلى سابق عهدها بسهولة".





وأضاف شفيق أوز "تركيا تتجه إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بحلول يونيو 2023، وهذا يعني تغييرًا محتملًا في الإدارة التركية أيضًا، ومن المحتمل الا تولي الإدارة الأمريكية الجديدة أولوية كبيرة للعلاقات مع تركيا، وأفضل ما يمكن فعله هو الحيلولة دون تدهور العلاقات بين البلدين".





وفي أواخر عام 2016 بعد فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية، أعرب أردوغان صراحة عن ارتياحه لرحيل إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه بايدن وإدارتهما عن البيت الأبيض، زاعمًا أنها انتهجت سياسة خاطئة تجاه سوريا، في إشارة إلى تصدي إدارة أوباما لعمليات عسكرية كانت تركيا تخطط لإطلاقها في سوريا.





وبعدها بأربع سنوات، أعلن بايدن في حوار مع صحيفة "نيويورك تايمز" صراحة أنه سيقدم الدعم للمعارضة التركية، وسيعمل على مساعدتها على الإطاحة بأردوغان عبر صناديق الاقتراع.





من جانب آخر، يرى محللون آخرون أنه من المبكر الحكم على طبيعة العلاقات الأمريكية التركية في عهد بايدن المقبل، وقال السفير التركي لدى التشيك وكبير المفاوضين الأتراك السابق في مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي إجيمين باجيس إن عمر العلاقات الأمريكية التركية يقترب من 70 عامًا، ومن الطبيعي أن تكون هناك فترات من التوتر وأخرى من التقارب، موضحًا أن المرشحين الرئاسيين لا يلتزمون حرفيًا بالضرورة بما تعهدوا به في فترات الحملات الانتخابية.





مع ذلك، يعتقد محللون آخرون أن احتمالات تصاعد التوتر في العلاقات التركية الأمريكية لا يستهان بها، بالنظر إلى تعدد واتساع نطاق القضايا التي تختلف حولها رؤى بايدن وأردوغان بشكل جذري، بدءًا من التقارب التركي الروسي، ومرورًا بالتدخل العسكري التركي في سوريا وليبيا، والتحركات التركية الاستفزازية في شرق المتوسط، وانتهاء بالحكم الاستبدادي وانتهاكات حقوق الإنسان في تركيا.





ومما له دلالة في هذا الصدد أن أردوغان انتظر 3 ايام كاملة بعد الإعلان عن فوز بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية وفق نتائج شبه نهائية، قبل أن يبعث برسالة تهنئة للرئيس المنتخب، في خطوة أثيرت تساؤلات حول سر تاخرها ودلالته.





وفي الوقت ذاته، وكأنما ليعلق بعض الشوائب بتهنئته لبايدن، أرسل أردوغان ببرقية شكر لنظيره الأمريكي دونالد ترامب، على جهوده الصادقة في سبيل تطوير العلاقات الثنائية على أساس المصلحة والقيم المشتركة للبلدين.





وكان بايدن قد وصف أردوغان بالمستبد خلال أحد لقاءاته الصحفية في أغسطس الماضي، وتعهد بالعمل على دعم المعارضة وإسقاط الديكتاتور التركي ووضع حد لانتهاكات أنقرة في شرق المتوسط حال فوزه بالانتخابات الرئاسية.





وبحسب قناة "يورونيوز"، فمن المرجح أن أردوغان سيفقد تمامًا قدرته على التأثير على قرارات بايدن بمكالمة هاتفية قصيرة، كما كان يفعل مع "صديقه" دونالد ترامب.





واتهم بايدن نظام أردوغان بتأسيس تنظيم داعش، معربا عن قلقه من وجود 50 رأسا نوويا أمريكيا في تركيا، كما تعهد بالعمل مع حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة لعزل أردوغان وأفعاله في البحر الأبيض المتوسط.





وأضاف بايدن، في حوار مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، "ما أعتقد أننا يجب أن نفعله هو اتباع نهج مختلف تمامًا تجاهه الآن، يجب أن ندعم قيادة المعارضة. أعتقد أنه إذا أردنا الانخراط بشكل مباشر أكثر كما كنت أفعل معهم، فيمكننا دعم تلك العناصر من القيادة التركية التي لا تزال موجودة والاستفادة منها بشكل أكبر وتشجيعهم على تولي زمام الأمور وهزيمة أردوغان. ليس عن طريق الانقلاب، ولكن بالعملية الانتخابية. لقد انتهى، لقد تم إسقاطه في إسطنبول، ولم يعد لديه شعبية في حزبه".





وتابع بايدن "أعتقد أن الأمر يتطلب الكثير من العمل حتى نتمكن من الاجتماع مع حلفائنا في المنطقة والتعامل مع كيفية عزلنا لأفعاله في المنطقة، لا سيما في شرق البحر الأبيض المتوسط فيما يتعلق بالنفط ومجموعة كاملة من أشياء أخرى تستغرق وقتًا طويلًا للدخول فيها. لكن الجواب نعم، أنا قلق".





ودعا بايدن في أكتوبر الماضي إدارة ترامب إلى ممارسة ضغط مكثف على تركيا لإجبارها على خفض حدة التوتر مع اليونان مع اليونان في شرق المتوسط، وجاء في بيان لبايدن أن "إدارة ترامب يجب أن تضغط على تركيا للامتناع عن ممارسة مزيد من الأعمال الاستفزازية في المنطقة ضد اليونان، بما في ذلك التهديد باستخدام القوة، وتهيئة الأجواء لإنجاح الجهود الدبلوماسية".