للنسيدة تطرد شقيقة عروس ابنها بسبب أسنانها





حسب ما ورد في صحيفة "ميرو" البريطانية ، فإن الفتاة تعرضت لأسوأ أنواع التمر أثماء حفل زفاف شقيقتها من والدة العريس التي تعمل كطبيبة أسنان ، فقامت بالتنمر على أسنانها وطلبت منها الابتعاد عن الطاولة التي تجلس عليها.





في البداية ظهر الأمر وكأنه مزحة لطيفة من والدة العريس ولكن بمجرد أن اختفى العريس والعروس قررت السيدة ان تنمر على الفتاة الصغيرة لأن شقيقتها غير موجودة في المكان ووالدتها لم تتمكن من حضور الزفاف بسبب عدم قدرتها على الحركة فكانت الفتاة وحيدة في المكان.





طلبا السيدة من الفتاة فيما بعد من الطفلة أن تختفي من المكان لأن شكل أسنانها غير المتناسق يثير الضحك، فشهرت الفتاة بالحرج وغادرت قاعة الزفاف، وظلت شقيقتها الكبرى تبحث عنها لمدة ساعة حتى وجدتها خارج القاعة تجلس وحيدة تبكي بسبب ما قالته لها والدة العريس.





علمت العروس ما قامت به حماتها مع شقيقتها الصغيرة ، فاستشاطت غضبا لما تسببته في حزن وكسر لتلك الفتاة الصغيرة واستغلت أن شقيقتها الكبرى غير متواجدة في المكان وعدم وجود والدته.





قررت العروس أن تنهي الزفاف تذهب إلى المنزل مع شقيقتها و تقطع علاقتها بزوجها قبل أن تبدأ، ولكن حاول الزوج بكل هدوء حل ذلك الموقف الصعب والمحرج الذي وضعته فيه والدته.

تعرضت فتاة بالغة من العمر، 9 سنوات إلى موقف محرج للغاية في حفل زفاف شقيقتها الكبرى بسبب أسنانها غير المتناسقة والتي وضعتها في موقف سخيف امام والدة زوج شقيقتها في حفل الزفاف بعد أن قررت طردها من المكان لأنها لا تتحمل رؤية أسنانها.