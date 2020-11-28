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فن

أسياد القارة.. أحمد السعدني يحتفل بفوز الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

السبت 28/نوفمبر/2020 - 12:12 ص
صدى البلد
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القسم الميداني

شارك الفنان أحمد صلاح السعدني فيديو جديد اثناء الاحتفال بفوز النادي الأهلي، على حسابه الشخصي لموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وعلق أحمد صلاح السعدني: "أسياد القارة"، وظهر بالفيديو مرتديا تي شيرت النادي الأهلي ويعبر عن فرحته الكبيرة بفوز أبطال افريقيا.

 

جدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد السعدني مسلسل "شبر مية"، الذي تدور أحداثه فى إطار تشويقي، سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف السيناريست شريف بدر الدين وإخراج طارق رفعت وإنتاج شركة سينرجى ومها سليم.

 

  وشارك أيضا الفنان احمد السعدنى فى بطولة مسلسل " وعد" بطولة مى عز الدين،  وحازم سمير، وحسن حسنى، وكارمن لبّس، وملك قورة، وسهر الصايغ، وسامية الطرابلسى، وهند رضا، حسام داغر، وسميرة مقرون، ورانيا ملاح، راندا البحيرى وغيرهم، تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج إبراهيم فخر.

 

ونجح النادي الأهلي في الفوز بنتيجة 2-1 على نادي الزمالك في المباراة التي جمعتهما على إستاد القاهرة ، في إطار نهائي دوري أبطال إفريقيا لهذا العام.

 

  واستطاع موسيماني في تحقيق اللقب الثاني له من الأميرة السمراء في مسيرته ، ويعد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني عقدة نادي الزمالك حيث توج من قبل باللقب الأول على حساب النادي الأبيض مع نادي صن دوانز.

 

  وجاءت المباراة كالتالي:  حافظ النادي الأهلي علي تقدمه علي الزمالك بهدف السولية بعد مرور 30 دقيقة من نهائي القرن الذي يجمع الفريقين فى دوري أبطال افريقيا .

 

 بدأت المباراة حماسية بين الفريقين وتناقل لاعبي الاهلي و الزمالك الكرة في وسط الملعب بحثا عن المساحات ونجح مروان محسن في الوصول الي منطقة جزاء الزمالك في الدقيقة 2 من عمر المباراة ولكنه تصرف فيها بطريقة خاطئة واستحوذ عليها دفاع الزمالك بسهولة .

 

 واهدر حسين الشحات فرصة التقدم المبكر في الدقيقة الخامسة بعدما انفرد بمرمي الزمالك ولكن تألق ابو جبل واخرج الكرة الي ركلة ركنية نجح السولية في احراز الهدف الاول للاهلي في الدقيقة السادسة . 

 

واحتفظ لاعبي الاهلي بالكرة في وسط ملعبهم لامتصاص حماس لاعبي الزمالك.

 

واهدر جونيور اجاي فرصة الهدف الثاني فى الدقيقة 11 من اللقاء بعدما انفرد بمرمي ابوجبل ولكن تباطأ في التسديد ليضغط عليه لاعبي الزمالك وينجحوا في قطع الكرة . 

 

واضاع شيكابالا فرصة التعادل للزمالك في الدقيقة 15 بعد تسديدة قوية تصدي لها الشناوي ببراعة قبل ان يهدر اشرف بن شرقي فرصة هدف التعادل في الدقيقة 16 بعد تسديدة قوية مرت بجوار القائم الايمن لمحمد الشناوي حارس مرمي الأهلي . 

 

واحرز محمود شيكابالا هدف التعادل للزمالك في الدقيقة 31 من عمر اللقاء بعد مراوغة علي معلول وجونيور اجاي وعمرو السولية بمهارة رائعة وسددها رائعة لتسكن مقص الشناوي .

 

 واستطاع محمد مجدي قفشة من تسجيل الهدف الثاني والأخير في اللقاء في الدقيقة  88 من عمر اللقاء ليعلن تفوق الفريق الاهلاوي في اللقاء.

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