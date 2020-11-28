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المفتى: جماعة الإخوان الارهابية نفذت أفكار سيد قطب بعد 2011

السبت 28/نوفمبر/2020 - 03:02 ص
صدى البلد
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أسامة علي
قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، أن سيد قد هو أول من سياسية إنهاك الدولة، وجماعة الأول الإرهابية نفذت سياسية أفكاره منذ عام 2011 وحتى وقتنا الحالى.

وقال علام خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم حمدى رزق، أن السلمية ليست متحققة فى سياسية جماعة الإرهابية، معقبا:" اللى يقول من الإخوان نحن سلميون كاذب".

وأكد مفتى الجمهورية، أن هناك شهادات كثيرة فى حق جماعة الأخوان الأرهابية ومنها ما كتبه الدكتور جاد الحق شيخ الأزهر الأسبق حيث أوضح فى كتاباته انحراف جماعة الإخوان الارهابية.

وكان قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، إن جماعة الإخوان الإرهابية أعادوا إحياء فكر الخوارج القديم.

وتابع علام ، أن دار الإفتاء أطلقت على جماعة الإخوان الإرهابية خوارج العصر، وسبقها فى ذلك علماء كثيرون من الأزهر الشريف.

وقال مفتى الجمهورية، أن المعركتين الفكرية والأمنية ضد جماعة الإخوان الإرهابية تمثلان واجبا شرعيا على الأمة بأن تبين صحيح الدين وتقضي على الفكر المتطرف".




وقال الدكتور شوقى علام مفتى، إن مفهوم "التأسلم السياسى" استغلال سياسى للإسلام للوصول إلى أغراض معينة.

وأضاف علام أن التأسلم السياسى بدأ من عصر الخوارج إلى عصر جماعة الاخوان الارهابية الآن،لافتا أنه بدراسة ظاهرة التأسلم السياسى على مدار 15 قرنا من الزمان خلصت الدراسة إلى أن التأسلم السياسى فشل فى كل تجاربه بين الماضى والحاضر.

وتابع مفتي الجمهورية،قائلا:" تبقى فكرة الدولة هي الناجحة ويحمى من خلالها الدين، والنفس والعقل"، مؤكدا:"كل توظيف للإسلام للوصول إلى أغراض سياسية مصيره الفشل"

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