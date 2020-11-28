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رياضة

احتفالات جماهير نادي الاهلي تؤدي لشلل حركة المرور بميدان الحصري

السبت 28/نوفمبر/2020 - 02:13 ص
صدى البلد
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القسم الميداني

احتفل العديد من جماهير نادي الاهلي بفوز ناديهم في مباراه القمة لبطولة نهائي افريقيا، مساء اليوم
ضد نادي الزمالك، والذين توجوا بالبطولة بفوزهم 2 – 1 مع نادي الزمالك.


وتزاحمت الجماهير في مدينة السادس من اكتوبر، خاصة في ميدان الحصري، احتفالا بفوز نادي الاهلي علي نادي الزمالك في لقائهم بمباراه القمة، رافعين اعلام نادي الاهلي وناشدين لاغانيه بصوت عال.


ما ادي الي شلل حركة المرور في ميدان الحصري، وعددا من شوارع مدينة السادس من اكتوبر المجاورة
للميدان، بسبب تكدس الجماهير بعدد كبير جدا في الميدان معبرين عن فرحتهم بتتويج الاهلي بلقب بطولة نهائي افريقيا.


ونجح النادي الأهلي في الفوز بنتيجة 2-1 على نادي الزمالك في المباراة التي جمعتهما على إستاد القاهرة ، في إطار نهائي دوري أبطال إفريقيا لهذا العام.


واستطاع موسيماني تحقيق اللقب الثاني له من الأميرة السمراء في مسيرته ، ويعد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني عقدة نادي الزمالك حيث توج من قبل باللقب الأول على حساب النادي الأبيض مع نادي صن داونز.


 بدأت المباراة حماسية بين الفريقين وتناقل لاعبو الاهلي والزمالك الكرة في وسط الملعب بحثا عن المساحات ونجح مروان محسن في الوصول الي منطقة جزاء الزمالك في الدقيقة 2 من عمر المباراة ولكنه تصرف فيها بطريقة خاطئة واستحوذ عليها دفاع الزمالك بسهولة.



 



 وأهدر حسين الشحات فرصة التقدم المبكر في الدقيقة الخامسة بعدما انفرد بمرمي الزمالك ولكن تألق ابو جبل واخرج الكرة الي ركلة ركنية نجح السولية في احراز الهدف الاول للاهلي في الدقيقة السادسة .



 واحتفظ لاعبو الأهلي بالكرة في وسط ملعبهم لامتصاص حماس لاعبي الزمالك.


وأهدر جونيور اجاي فرصة الهدف الثاني فى الدقيقة 11 من اللقاء بعدما انفرد بمرمي ابوجبل ولكن تباطأ في التسديد ليضغط عليه لاعبي الزمالك وينجحوا في قطع الكرة .



وأضاع شيكابالا فرصة التعادل للزمالك في الدقيقة 15 بعد تسديدة قوية تصدي لها الشناوي ببراعة قبل ان يهدر اشرف بن شرقي فرصة هدف التعادل في الدقيقة 16 بعد تسديدة قوية مرت بجوار القائم الايمن لمحمد الشناوي حارس مرمي الأهلي.


وسيطر لاعبو الزمالك علي الكرة ومجريات اللقاء و اضاع بن شرقي هدف التعادل مرة اخري بتسديدة قوية من وسط الملعب في الدقيقة 18 ولكنها مرت بسلام علي مرمي الأهلي الذي يحرسة محمد الشناوي.  


وانحصر اللعب في وسط الملعب بين الفريقين وسط سيطرة من لاعبي الزمالك علي الكرة ولكن بدون خطورة تذكر علي مرمي الأهلي .


وأحرز محمود شيكابالا هدف التعادل للزمالك في الدقيقة 31 من عمر اللقاء بعد مراوغة علي معلول وجونيور اجاي وعمروالسولية بمهارة رائعة وسددها رائعة لتسكن مقص الشناوي .


 واستطاع محمد مجدي قفشة من تسجيل الهدف الثاني و الأخير في اللقاء في الدقيقة 85 من عمر اللقاء ليعلن تفوق الفريق الاهلاوي في اللقاء.

احتفالات جماهير نادي الاهلي تؤدي لشلل حركة المرور بميدان الحصري
احتفالات جماهير نادي الاهلي تؤدي لشلل حركة المرور بميدان الحصري
احتفالات جماهير نادي الاهلي تؤدي لشلل حركة المرور بميدان الحصري
احتفالات جماهير نادي الاهلي تؤدي لشلل حركة المرور بميدان الحصري
احتفالات جماهير نادي الاهلي تؤدي لشلل حركة المرور بميدان الحصري
احتفالات جماهير نادي الاهلي تؤدي لشلل حركة المرور بميدان الحصري
احتفالات جماهير نادي الاهلي تؤدي لشلل حركة المرور بميدان الحصري
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