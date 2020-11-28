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أخبار البلد

احتفالات في طور سيناء بفوز الأهلي ببطولة افريقيا

السبت 28/نوفمبر/2020 - 02:00 ص
احتفالات في طور سيناء
احتفالات في طور سيناء
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ايمن محمد
انطلقت المسيرات الحاشدة لجماهير الأهلي بالسيارات ومشيا علي الاقدام احتفالا بفوز  النادي  ببطولة دوري افريقيا، وقد جابت المسيرات شوارع طور سيناء وحملت الجماهير أعلام النادي الأهلي ورددوا هتافات "الأهلي فريق كبير وفريق عريق بعمري وروحي افديه".
 
وقال محمود نوير،  أحد مشجعي النادي الأهلي، إن فرحة الجماهير لا توصف بفوزه ببطولة دوري افريقيا مشيرا إلي أن أداء النادي الاهلي كان ممتازا  واحرز الهدفين في أوقات حرجة من المباراة ولم يستطيع الزمالك التعويض، وقد سارت مسيرات سيارات جماهير الأهلي علي طول الكورنيش وتوقفت  امام  شارع 306 

و شهد نادي الشرطة بطور سيناء اقبالا كبيرا من جماهير الكرة ومشجعي فريقي الاهلي والزمالك لمشاهدة مباراة القمة في نهائي دوري ابطال افريقيا وذلك لتوفر شاشات عرض وتطبيق نادي الشرطة للإجراءات الاحترازيه لفيروس كورونا وخاصة إن النادي يخصص اماكن للأسر وخضع لتطوير شامل، علاوة علي توفر قاعات بها شاشات عرض وألعاب أطفال ويرتدي العاملون فيه الكمامات الطبية. 
احتفالات في طور سيناء بفوز الأهلي ببطولة افريقيا
احتفالات في طور سيناء بفوز الأهلي ببطولة افريقيا
احتفالات في طور سيناء بفوز الأهلي ببطولة افريقيا
احتفالات في طور سيناء بفوز الأهلي ببطولة افريقيا
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