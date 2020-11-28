احتفالات في طور سيناء بفوز الأهلي ببطولة افريقيا

انطلقت المسيرات الحاشدة لجماهير الأهلي بالسيارات ومشيا علي الاقدام احتفالا بفوز النادي ببطولة دوري افريقيا، وقد جابت المسيرات شوارع طور سيناء وحملت الجماهير أعلام النادي الأهلي ورددوا هتافات "الأهلي فريق كبير وفريق عريق بعمري وروحي افديه".

وقال محمود نوير، أحد مشجعي النادي الأهلي، إن فرحة الجماهير لا توصف بفوزه ببطولة دوري افريقيا مشيرا إلي أن أداء النادي الاهلي كان ممتازا واحرز الهدفين في أوقات حرجة من المباراة ولم يستطيع الزمالك التعويض، وقد سارت مسيرات سيارات جماهير الأهلي علي طول الكورنيش وتوقفت امام شارع 306



