مزودة بمفاعلات نووية.. معلومات عن أضخم سفينة حربية في العالم يو.إس.إس.نيميتز بعد عودتها للخليج العربي بأوامر من ترامب

أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء أمس الجمعة، بأن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أمرت بتحريك حاملة الطائرات يو.إس.إس. نيميتز وسفن حربية أخرى إلى منطقة الخليج العربي، وذلك وسط توترات بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، في أعقاب مقتل العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده.





وقالت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية إن عودة حاملة الطائرات الأمريكية جاء بهدف وفير الدعم القتالي والغطاء الجوي مع انسحاب القوات الأمريكية من العراق وأفغانستان بحلول 15 يناير.





ونقلت الشبكة عن مسئول عسكري أمريكي قوله: "تم ذلك بموجب أوامر من الرئيس دونالد ترامب".





وتعتبر حاملة الطائرات يو.إس.إس. نيميتز من أضخم السفن الحربية في العالم ورائدة حاملات الطائرات من فئة نيمتز، وقد سميت على اسم آمر الأسطول الأمريكي في المحيط الهادئ إبان الحرب العالمية الثانية شيستر نيمتز.





وهي جزء من مجموعة الحاملة الضاربة 11 ومعها في هذه المجموعة جناح الحاملة الجوي 11, وتعد أيضًا سفينة القائد في سرب المدمرات 23 والذي يضم أيضا ست مدمرات وفرقاطة.





دخلت السفينة الخدمة عام 1975 وتكلف إنشاءها مليار دولار أمريكي، وهي لا تحتاج إلى إعادة التزود بالوقود لعشرات الأعوام، لأنها مزودة بمفاعلين نوويين مخصصة لتشغيل محركاتها الأربعة.





ويصل وزن السفينة إلى 100 ألف طن، وطولها 332.8 مترا، وطول أقصى عرض لها 76.8 مترا، وتصل سرعتها 58.8 كم / الساعة، وتمتلك وسائل حرب إلكترونية وأسلحة دفاعية لحماية السفينة، إضافة إلى سفن حربية أخرى وغواصات لمرافقتها وتأمينها.





وتحمل السفينة أيضًا طاقم يزيد عدده عن 3 آلاف فرد، بينهم أطقم جوية وجنود وضباط، إضافة إلى عشرات الطائرات، ومنصات إطلاق صواريخ "سي سبارو" (سطح جو)، لمواجهة الطائرات المعادية، إضافة إلى المدافع والصواريخ المضادة للسفن الحربية.





ويعمل على متن السفينة أحدث مقاتلات الجيش الأمريكي، وهي "إف — 35" الشبحية، التي تواجه مشكلات فنية رغم إعلان دخولها الخدمة في الأسطول الأمريكي.



