رايحين فين أنا الملك.. راندا حافظ تهنئ الأهلي بالفوز ببطولة أفريقيا

نشرت المطربة راندا حافظ هلى حسابها الخاص على انستجرام صوره خاص لها مرسومة بطريقة الكاريكاتير سخرت فيها من منافسي الاهلي فى البطولة الافريقية وهم الزمالك والرجاء والوداد المغربي بعد فىز الاهلي بالبطولة وعلقت راندا على الصورة "رايحين لفين ده انا الملك".





‎وكانت راندا اعلنت اعتزالها الغناء بعد ان نشرت فيديو على حسابها الشخصي على شبكات التواصل الإجتماعي بها اغنية "جوايا كتير" والتي طرحتها فى ألبومها الأول عام ٢٠٠٩ وهي الأغنية التي تم ترجمتها وغنائها باللغة التركية.



وعلقت راندا على الفيديو: ‎"الحمدالله بعد اكتر من ١٠ سنين على اغنيتي "جوايا كتير" اللي كانت أول أغنية لمطربة مصرية تترجم تركي مازالت الإذاعات التركية بتتكلم عن نجاحها لحد دلوقتي والواحد مش عارف ياخد حقه ولا التقدير فى بلده فى زمن مهرجانات حمو بيكا وشاكوش #اعتزال ... شكرًا "





‎وقدم راديو "مولا" التركي الشهير حلقة خاصة عن راندا حافظ وتحدث مقدم البرنامج في الحلقة عن أغنيتها "جوايا كتير" والنجاح الذي حققته الأغنية يصوتها فى تركيا وهي من كلمات وألحان محمد رفاعي وتوزيع حسن الشافعي.