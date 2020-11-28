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فن

رايحين فين أنا الملك.. راندا حافظ تهنئ الأهلي بالفوز ببطولة أفريقيا

السبت 28/نوفمبر/2020 - 02:00 ص
صدى البلد
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نبيل العدوى
نشرت المطربة راندا حافظ هلى حسابها الخاص على انستجرام صوره خاص لها مرسومة بطريقة الكاريكاتير سخرت فيها من منافسي الاهلي فى البطولة الافريقية وهم الزمالك والرجاء والوداد المغربي بعد فىز الاهلي بالبطولة وعلقت راندا على الصورة "رايحين لفين ده انا الملك".

‎وكانت راندا اعلنت اعتزالها الغناء بعد ان نشرت فيديو على حسابها الشخصي على شبكات التواصل الإجتماعي بها اغنية "جوايا كتير" والتي طرحتها فى ألبومها الأول عام ٢٠٠٩ وهي الأغنية التي تم ترجمتها وغنائها باللغة التركية.

وعلقت راندا على الفيديو: ‎"الحمدالله بعد اكتر من ١٠ سنين على اغنيتي "جوايا كتير" اللي كانت أول أغنية لمطربة مصرية تترجم تركي مازالت الإذاعات التركية بتتكلم عن نجاحها لحد دلوقتي والواحد مش عارف ياخد حقه ولا التقدير فى بلده فى زمن مهرجانات حمو بيكا وشاكوش #اعتزال ... شكرًا "

‎وقدم راديو "مولا" التركي الشهير حلقة خاصة عن راندا حافظ وتحدث مقدم البرنامج في الحلقة عن أغنيتها "جوايا كتير" والنجاح الذي حققته الأغنية يصوتها فى تركيا وهي من كلمات وألحان محمد رفاعي وتوزيع حسن الشافعي.

راندا مغنية مصرية. بدأت حياتها الغنائية من خلال الموسم الثاني لبرنامج ستار أكاديمي، وبعدها تولتها شركة توب ميوزيك (محمد حامد) وشركة (جود نيوز) خلال موسم واحد، وقد حققت شهرة واسعة منذ أول ألبوماتها والذي حمل اسم (ميالة).

ولها تجربة تمثيل وحيدة في مسلسل "لأعلى سعر" مع العدل جروب، وهو من بطولة نيللى كريم، زينة.

مسلسل "لأعلى سعر" هو دراما اجتماعية  شارك بها أحمد فهمي، ونبيل الحلفاوي، وسلوى محمد علي، وسارة سلامة ورحمة حسن وأحمد مجدي ونخبة من النجوم، من إخراج محمد جمال العدل، تأليف مدحت العدل، وهو من أكثر المسلسلات جماهيرية فى الآونة الأخيرة.


تدور أحداث المسلسل الاجتماعي حول قصة زواج يبدو ناجحًا، لكنه يمر بتراكمات طفيفة تحوّله إلى صراع شرس يُخرج معه الشر الكامن داخل النفوس البشرية.


وظهرت راندا حافظ برفقة المطرب الشعبي عبد الباسط عبد الصمد للدعاية لأغنية جديدة بعنوان "الدنيا غابة"، كما قدمت  ألبوم "اكتر وحدة مبسوطة" من إنتاج شركة "روتانا" وضم ٩ أغاني تعاونت فيهم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين من بينهم أمير طعيمة وأحمد صلاح حسني وأحمد إبراهيم.

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