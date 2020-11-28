مصطفى درويش: كاملة أيو ذكري لها فضل علينا ولا اعرف سر غضبها من أسرة 100 وش

المخرجة كاملة ابو ذكرى القائدة لفريق عمل 100 وش وعشنا حالة رائعة ولا اعرف سبب غضبها من فريق العمل وهناك احد وصل لها حاجه من احد فريق العمل ولست انا.





وأضاف درويش خلال لقاءه مع الإعلامي دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة ، أيضًا المخرجة كاملة قالت انها تسرعت فى كتابة البوست الغاضب من فريق عمل 100 وش ، وكاملة ابو ذكرى صاحبة فضل علينا .





واصبحنا نجوم من خلال كاملة ابو ذكري فلها منا كل التقدير والاحترام





وعن مستقبله الفني قال درويش انا ماضي مع العدل جروب وهناك تجربة جديدة وايضا تعاون اخر مع نيللى كريم .



وقال مصطفى درويش ان شخصية ابو حجر بالتأكيد موجوده ولكن الرجالة زى الفل ، وكلنا شاهدنا مسلسل الحاج متولى وكنا سعداء بالشخصية

واضاف درويش خلال لقاءه مع الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة ، اننى عادى مع الستات مش مفترى ، وان جاذبية البنت ثقافتها ودماغها وان يكون دمها خفيف وعنيها تكون حلوة

ولم تكن فى حياتى بنت الجيران التى احبها ، ولا اعرف اعاكس وبدايتى علاقاتى النسائية فى الكلية ، ولم اخسر اى صاحب بسبب ست ، امراة واحدة لا تكفى فى حياة الرجل ، وانا لم اتزوج حتى الان.





وأشار درويش ان الستات بتحب فى مصطفى درويش جراته ورجولته ، وان الراجل فى العموم مش بيخون.



