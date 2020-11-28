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فن

مصطفى درويش: لأول مرة في حياتي أبكي في مشهد أمام ريهام عبد الغفور

السبت 28/نوفمبر/2020 - 04:00 ص
صدى البلد
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نبيل العدوى
قال الفنان مصطفى درويش ان هناك حالة حب عاشها فريق العمل بحماية ربع قيراط بمسلسل الا انا ، مضيفا ان ريهام عبد الغفور فنانة متميزة ومحترمة جدا 

وأضاف درويش خلال لقاءه مع الإعلامي دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة ، واصعب مشهد بالمسلسل عندما وجدتنى مع مراتي وبكيت بالفعل ، وقمت بتمثيل ما يقرب من 30 عمل فنى ولاول مرة ابكى خلال هذا المشهد مع ريهام عبد الغفور .

ولن اكرر دور الخاين كثيرا خلال الفترة المقبلة ، لانني لا احب التكرار.

وعن مستقبله الفني قال درويش انا ماضي مع العدل جروب وهناك تجربة جديدة وايضا تعاون اخر مع نيللي كريم .

واشار درويش ان الستات بتحب فى مصطفى درويش جراته ورجولته ، وان الراجل فى العموم مش بيخون .

و تابع درويش اكتر ست خلتى ابكى امى ، واكبر غلطة تسيب البيت للست  ، واحلى كلمة يحب الراجل يسمعها من الست انتا سندي .

وعلق الفنان مصطفى درويش على بعض تعليقات الجمهور التي تتهمه بالخيانة لزوجته، قائلا:" إحنا رجالة وعادي ممكن نحب أربعة".

وقال مصطفى درويش ان شخصية ابو حجر بالتأكيد موجوده ولكن الرجالة زى الفل ، وكلنا شاهدنا مسلسل الحاج متولى وكنا سعداء بالشخصية 
واضاف درويش خلال لقاءه مع الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة ، اننى عادى مع الستات مش مفترى ، وان جاذبية البنت ثقافتها ودماغها وان يكون دمها خفيف وعنيها تكون حلوة 

وأضاف: لم تكن فى حياتى بنت الجيران التى احبها ، ولا اعرف اعاكس وبدايتى علاقاتى النسائية فى الكلية ، ولم اخسر اى صاحب بسبب ست ، امراة واحدة لا تكفى فى حياة الرجل ، وانا لم اتزوج حتى الان. 

و تابع درويش اكتر ست خلتى ابكى امى ، واكبر غلطة تسيب البيت للست  ، واحلى كلمة يحب الراجل يسمعها من الست انتا سندي.

وكشف الفنان مصطفى درويش لكاميرا "صدى البلد" آخر التطورات التى وصل لها فيلم 100 وش الذي يتم تحضيره حاليًا بعد نجاح عرض مسلسل بـ 100 وش في موسم رمضان الماضي.

وتحدث مصطفى درويش، في تصريحات لـ"صدى البلد" عن ردود الأفعال التي وجدها لدى الجمهور بعد دوره فى حكاية "ربع قيراط" بمسلسل إلا أنا.

وتطرّق خلال الحديث إلى كيفية تعامله إذا هاجمه الجمهور، كما ربط بين إحدى الشخصيات التي يقدمها وشخصيته فى الواقع. 

لمتابعة التصريحات شاهد الفيديو.. 



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