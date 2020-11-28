مصطفى درويش: لأول مرة في حياتي أبكي في مشهد أمام ريهام عبد الغفور

قال الفنان مصطفى درويش ان هناك حالة حب عاشها فريق العمل بحماية ربع قيراط بمسلسل الا انا ، مضيفا ان ريهام عبد الغفور فنانة متميزة ومحترمة جدا
وأضاف درويش خلال لقاءه مع الإعلامي دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة ، واصعب مشهد بالمسلسل عندما وجدتنى مع مراتي وبكيت بالفعل ، وقمت بتمثيل ما يقرب من 30 عمل فنى ولاول مرة ابكى خلال هذا المشهد مع ريهام عبد الغفور .
ولن اكرر دور الخاين كثيرا خلال الفترة المقبلة ، لانني لا احب التكرار.
وعن مستقبله الفني قال درويش انا ماضي مع العدل جروب وهناك تجربة جديدة وايضا تعاون اخر مع نيللي كريم .
وعن مستقبله الفني قال درويش انا ماضي مع العدل جروب وهناك تجربة جديدة وايضا تعاون اخر مع نيللي كريم .
واشار درويش ان الستات بتحب فى مصطفى درويش جراته ورجولته ، وان الراجل فى العموم مش بيخون .
و تابع درويش اكتر ست خلتى ابكى امى ، واكبر غلطة تسيب البيت للست ، واحلى كلمة يحب الراجل يسمعها من الست انتا سندي .