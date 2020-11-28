السودان: فضل الله برمة رئيسا مؤقتا لحزب "الأمة القومي" خلفا للصادق المهدي

ذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا" أن اللواء فضل الله برمة تولى مهام رئاسة حزب "الأمة القومي" خلفا للراحل رئيس الحزب وإمام الأنصار الصادق المهدي، وذلك لحين قيام المؤتمر العام للحزب.



وقال اللواء برمة إن هذا الأمر يأتي في إطار العمل المؤسسي للحزب بوصفه النائب الأول لرئيس الحزب، مؤكدا أن الإمام الصادق المهدي بنى مؤسسات راسخة وقادرة تنظيميا للقيام بدورها.



وأكد برمة قوة ووحدة عضوية حزب "الأمة" وتماسكها وتطبيقها لرؤية المهدي عبر المؤسسية، مشيرا إلى جديتهم في تنظيم المؤتمر العام للحزب قريبا.

وأضاف أن عبد المحمود أبو سيخلف الصادق المهدي في إمامة الأنصار، لحين أيضا قيام المؤتمر العام.