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توك شو

عمرو أديب يمازح أوس أوس: أنا زهقتك معلش.. فيديو

السبت 28/نوفمبر/2020 - 01:56 ص
صدى البلد
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توك شو
علق الفنان محمد أسامة الشهير بـ أوس أوس، في مداخلة هاتفية على فوز النادي الأهلي ببطولة لقب دوري أبطال أفريقيا، قائلا: "مبروك فوز الأهلي، وفريق الزمالك عمل اللى عليه جدًا، والزمالك عمل ماتش أكثر من رائع  فى ظل الغيابات المؤثرة".

ورد الإعلامي عمرو أديب خلال تقديمه برنامج الحكاية، على تهدئة الفنان، قائلا: "معلش أنا زهقتك من معلش دي يا أوس أوس.. وعلى طول بهني الأهلي بالفوز".

وحصد فريق الأهلي بطولة أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعدما فاز على الزمالك بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، باستاد القاهرة فى نهائى دورى أبطال أفريقيا المعروف إعلاميًا بنهائى القرن.

وقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بالشكر لفريقي الأهلي والزمالك على المظهر المشرف للفريقين في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم والتي خرجت بالشكل اللائق بكرة القدم المصرية بشكل خاص والرياضة المصرية بشكل عام.

وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التهاني لفريق النادي الأهلي وجماهيره وأعضائه على تحقيق الفوز باللقب الإفريقي.

وقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بخالص التمنيات بالتوفيق لفريق الزمالك فيما هو قادم والذي نجح  في أن يصل إلى النهائي عن جدارة وإستحقاق .

ويؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن الفائز الأكبر من مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا الرياضة المصرية بتواجد فريقين مصريين في المباراة النهائية لأول مرة في تاريخ دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.
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