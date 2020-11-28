حسبنه ودعاء.. مصطفى درويش: تلقيت تهديدات من الجمهور بسبب أبو حجر

قال الفنان مصطفى درويش، أنه لم يكن يتوقع النجاح الكبير لشخصية أبو حجر التى قدمها فى حكاية "ربع قيراط" بمسلسل "إلا أنا"، معقبا: أنا تلقيت رسائل تهديد وحالة غضب كبيرة من الجمهور، وهذا يعنى مدى نجاح الشخصية".





وأضاف مصطفى درويش، خلال حواره ببرنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة "الحياة"،"كان فيه حسبنه ودعاء كتير من الجمهور عليا"، وفيما يخص شخصيته في المسلسل، أوضح: "لى صديق حب بنت واتجوزها فى شقة مراته اللى تعبت فيها، ومن هنا عشت مع شخصية أبو حجر بحكاية ربع قيراط".





وأشار إلى أن ريهام عبد الغفور فنانة متميزة ومحترمة وصادقة مع الناس وفي تمثييلها، معقبا: فريق العمل كاه بيحب بعضه وموافق أنه يشتغل مع بعضه".









مازالت قصص وحكايات مسلسل إلا أنا، التى تعرض على شاشة DMC، تحقق نجاحا وانتشارا كبيرا واحدة تلو الأخرى، وتتصدر تريندات مواقع التواصل الاجتماعى. وفيما يخص أصعب مشهد، أوضح: "أصعب مشهد بالمسلسل عندما وجدتنى مع مراتى وبكيت بالفعل، وقمت بتمثيل ما يقرب من 30 عملا فنيا ولأول مرة أبكى خلال هذا المشهد مع ريهام عبد الغفور".