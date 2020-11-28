حتى الساعات الأولي من الصباح.. استمرار احتفالات جماهير الأهلي في ميدان عبد المنعم رياض

رصدت عدسة "صدي البلد " استمرار احتفالات جماهير الأهلي في ميدان عبد المنعم رياض بعد التتويج ببطولة أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخ النادي.





واحتفلت جماهير الأهلي بالغناء والرقص ، الالعاب النارية و الشماريخ وسط حالة من السعادة العارمة.





وتوج النادي الأهلي بطلا لدوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد أن حقق الأهلي فوزا صعبا علي الزمالك بهدفين مقابل هدف ليتوج ينهائي القرن الذي يجمع بين الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا علي ملعب استاد القاهرة الدولي.





وبدا الشوط الثاني بالضغط من لاعبي الزمالك علي الأهلي والسيطرة علي الكرة من اجل احراز هدف تقدم مبكر وهجوم ضاغط علي مرمي محمد الشناوي.





وانقذ محمد الشناوي الأهلي من الهدف الأول بعد تسديدة رائعة من مصطفي محمد تصدي لها الشناوي ببراعة بعد جملة رائعة بين بن شرقي وسايس ومصطفي محمد.





وواصل لاعبو الزمالك هجومهم الضاغط علي الأهلي وانقذ ياسر ابراهيم هدفا مؤكدا للزمالك وأخرج الكرة الي ركلة ركنية فى الدقيقة 50 من عمر المباراة





وانقذ محمود علاء مرمي الزمالك من الهدف الاول في الدقيقة 53 بعد تمريرة من علي معلول انفرد بها حسين الشحات ولكنه سددها برعونة فى قائم الزمالك الخالي قبل ان يخرجها محمود علاء الي ركلة ركنية.





وأجري باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك التبديل الاول للفريق فى الدقيقة 55 بخروج محمود شيكابالا صاحب هدف التعادل ونزول الكونغولي كابونجو كاسونجو.





وأصيب اسلام جابر الظهير الأيسر للنادي الزمالك إصابة قوية أثناء المباراة بعد تدخل عنيف من ابو جبل اثناء انقاذه الكرة العرضية قبل الوصول الي مروان محسن.





وانقذ القائم الأيمن لمحمد الشناوي الأهلي من هدف التقدم للزمالك بعد تسديدة قوية من زيزو من وسط الملعب في الدقيقة 64 من اللقاء.





واجري بيتسو موسيماني التبديل الأول للأهلي فى الدقيقة 66 بخروج جونيور أجاي بعد اصابته ونزول جيرالدو بدلا منه.





وواصل لاعبو الزمالك سيطرتهم علي مجريات اللقاء وسط دفاع صلب من لاعب النادي الأهلي .





وأهد مجدي قفشة فرصة التقدم للاهلي فى الدقيقة 79 بعد تسديدة قوية من ركلة ثابته مرت بجوار القائم الايمن لمحمد ابو جبل حارس مرمي الزمالك.





وأحرز محمد مجدي قفشة هدف التقدم الثاني للاهلي فى الدقيقة 85 من عمر اللقاء بتسديدة قوية سكنت شباك محمد ابوجبل.