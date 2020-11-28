جمال فياض: الإعلام كان يركز على حياة الراحلة صباح الخاصة

كشف الإعلامي والكاتب الصحفي اللبناني جمال فياض، تفاصيل عن حياة الشحرورة الفنان الراحلة صباح ، مؤكدا أن الفنانة الراحلة عن عالمنا غنت للنادي الأهلي بطل أفريقيا 2020 قبل ذلك، مهنأ جماهير النادي الأهلي ببطولة أفريقيا الأخيرة.





وأضاف فياض، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبد الكريم ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى للتلفيزيون المصرية، مساء اليوم الجمعة، إن الإعلام كان يركز على حياة صباح الخاصة، وذلك بسبب حياتها المثيرة وإعلانها بنفسها عن زيجاتها وعلاقاتها أمام الجميع، فكان عندها براءة في الحديث عن حياتها، مما جعلها مثيرة للأخبار في الإعلام.





وتابع الإعلامي والكاتب الصحفي اللبناني جمال فياض، أن العالم العربي به صباحين، صباح اللبنانية التي قامت بالعديد من الأعمال اللبنانية، وصباح المصرية التي مثلت في مصر العديد في الأفلام وغنت مئات الأغاني.

وأكمل الصحفي، أن الفنان عمر الشريف نستطيع القول أنه حقق أيضًا شبه ما حققته صباح، حيث استطاع أن يتواجد في السينما المصرية، وفي السينما الأجنبية مما جعل منه فنان عالمي.





وأكد الإعلامي والكاتب الصحفي اللبناني جمال فياض، أن صباح اللبنانية تختلف كثيرًا عن صباح المصرية، وهذا نادرًا ما يحدث في وطن، فالفنانة صباح أعمالها في مصر قادرة على صنع نجمة منها بشكل مستقل أمام العالم، وأعمال صباح في لبنان أيضًا قادرة على فعل نفس الشيء.

أحييت النجمة اللبنانية يارا الذكري السادسة لوفاة النجمة الراحلة الشحرورة صباح، التي توفت في مثل هذا اليوم الموافق26 نوفمبر من عام 2014، وهي واحدة من أشهر نجمات زمن الفن الجميل، حيث تميزت بصوت عذب، إلى جانب موهبتها في مجال التمثيل، ونشرت يارا فيديو لها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وهي تغني أغنيتها لوطنها لبنان "ألو بيروت"، معلقة :"في ذكري رحيلها ".













ورحلت شحرورة الفن الفنانة الكبيرة صباح عن عالمنا بعد حياة زاخرة أثرت فيها الفن وكانت من أجمل الفنانات وأكثرهم إشراقًا وإقبالًا على الحياة والحب، ورمزًا من رموز السعادة، وقد قدمت صباح خلال مسيرتها الطويلة العديد من الأعمال الفنية تمثيلًا وغناء وتعتبر علامة من علامات ورموز الغناء والفن، وشاركت عمالقته فى العديد من الأعمال الفنية.



















