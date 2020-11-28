وزير الرياضة: مصر الفائز الأكبر بنهائي دوري أبطال إفريقيا.. فيديو

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن مصر هى الفائز الأكبر من نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك.





وأضاف اشرف صبحي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" الأهلي والزمالك قدما مباراة قوية وفي النهاية لابد من فائز وخاسر".





وتابع :" سعيد جدا بمبادرة لا للتعصب، وأشيد بأداء ومستوى لاعبي الفريقين، خلال المباراة النهائية التي احتضنها ملعب استاد القاهرة".





وأكمل:" نؤكد على عدم اغلاق المنشات الرياضية ولكن نطالب الجميع باتخاذ الاجراءات الاحترازية".



