نصائح للحفاظ على صحة المفاصل

كشف موقع WebMD عن أفضل النصائح الذهبية للحفاظ على صحة المفاصل، التى أصبح الكثير من الأشخاص يتشكى منها كبارا وصغارا.

القاعدة الذهبية لصحة المفاصل: كلما تحركت ، كلما قللت التهاب المفاصل، سواء كنت تقرأ أو تعمل أو تشاهد التلفاز ، قم بتغيير المواقف كثيرًا. خذ فترات راحة من مكتبك أو كرسيك وانطلق بنشاط.

ممارسة الرياضة

يؤثر حجمك في بعض الضغط على الوركين والركبتين والظهر. حتى القليل من فقدان الوزن يمكن أن يساعد. كل رطل تخسره يأخذ 4 أرطال من الضغط عن الركبتين. اسأل طبيبك عن أفضل طريقة لك لتبدأ.

لا تتمددي قبل التمرين

المرونة تساعدك على التحرك بشكل أفضل. حاول التمدد يوميًا أو على الأقل ثلاث مرات في الأسبوع. لكن لا تفعل ذلك عندما تكون عضلاتك باردة. قم بالإحماء الخفيف أولًا ، مثل المشي لمدة 10 دقائق ، لإرخاء المفاصل والأربطة والأوتار من حولهم.

انطلق بتأثير منخفض

أي تمرين جيد؟ أفضل الخيارات هي الأنشطة التي لا تضغط على مفاصلك ، مثل المشي وركوب الدراجات والسباحة وتمارين القوة.

ثني بعض العضلات

كن أقوى لمنح مفاصلك دعمًا أفضل. حتى القليل من القوة تحدث فرقًا. يمكن لأخصائي العلاج الطبيعي أو المدرب المعتمد أن يوضح لك ما يجب القيام به وكيفية القيام به. إذا كنت تعاني من مشاكل في المفاصل ، فتجنب الحركات السريعة والمتكررة.





هل مفاصلك شديدة التصلب؟ سترغب في استعادة أكبر قدر ممكن من الحركة ". هذا هو المقدار الطبيعي الذي يمكن أن يتحرك فيه المفصل في اتجاهات معينة. يمكن لطبيبك أو معالجك الفيزيائي أن يوصيك بالتمارين للحصول على ما يجب أن تكون عليه.



عزز قلبك

تساعد عضلات البطن والظهر الأقوى على توازنك. هذا يعني أنك أقل عرضة للسقوط أو الإصابة. أضف تمارين تقوية القلب (البطن والظهر والورك) إلى روتينك. البيلاتس واليوجا من التمارين الرائعة التي يجب تجربتها.

تعرف على حدودك

من الطبيعي أن تعاني من بعض آلام العضلات بعد التمرين. ولكن إذا تألمت لأكثر من 48 ساعة ، فربما تكون قد تجاوزت الأمر. لا تضغط بشدة في المرة القادمة. يمكن أن يؤدي العمل من خلال الألم إلى الإصابة أو الضرر.

أكل السمك

إذا كنت تعاني من آلام المفاصل الروماتيزمية ، يمكن أن يساعدك طبق السمك. تعتبر أنواع المياه الباردة الدهنية مثل السلمون والماكريل مصادر جيدة لأحماض أوميغا 3 الدهنية ، والتي تساعد في الحفاظ على صحة المفاصل. كما أنها تقلل الالتهاب الذي يسبب آلام المفاصل والألم عند المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي. لا تحب السمك؟ جرب كبسولات زيت السمك كبديل.

حافظ على قوة عظامك

يمكن أن يساعد الكالسيوم وفيتامين د. تعتبر منتجات الألبان من أفضل مصادر الكالسيوم ، لكن الخيارات الأخرى هي الخضار الورقية مثل البروكلي واللفت. إذا لم تحصل على ما يكفي من الكالسيوم من الطعام ، فاسأل طبيبك عن المكملات.

استهدف وضعيتك

قف واجلس بشكل مستقيم لحماية المفاصل من رقبتك إلى ركبتيك. يمكن للمشي تحسين وضعيتك أيضًا. كلما تقدمت بشكل أسرع ، زادت صعوبة عمل عضلاتك لإبقائك مستقيمًا. يمكن أن تساعد السباحة أيضًا.

سهولة التحميل

اعتني بمفاصلك عند الرفع والحمل. علق الأكياس على ذراعيك بدلًا من يديك. يتيح ذلك لعضلاتك ومفاصلك الكبيرة دعم الوزن.

هدئ ألمك بالثلج

الثلج هو مسكن طبيعي للألم. يخدر الألم ويخفف التورم. إذا كان لديك التهاب في المفصل ، ضع كيسًا باردًا أو ثلجًا ملفوفًا في منشفة. اتركه لمدة تصل إلى 20 دقيقة في كل مرة. يمكنك أيضًا تجربة كيس من الخضروات المجمدة ملفوفًا في منشفة. لا تضع الثلج على بشرتك.

المكملات؟ اسأل أولا

تمتلئ المتاجر بالمنتجات التي تعد بتخفيف آلام المفاصل. يمتلك الجلوكوزامين و SAM-e أفضل الأبحاث وراءهما. تحدث إلى طبيبك إذا كنت ترغب في تجربة المكملات. يمكنهم مساعدتك في تحديد ما هو آمن وما قد يؤثر على أدويتك أو حالتك الصحية.

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