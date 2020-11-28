أحمد بلال: نزول كاسونجو مكان شيكابالا «موت» الزمالك أمام الأهلي.. فيديو

قال أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، إن تبديلات البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للزمالك تسببت في فوز الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا.





وأضاف أحمد بلال خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :"تبديلات باتشيكو تسببت في سيطرة الأهلي على الشوط الثاني وبخاصة نزول كاسونجو".





وأردف: نزول كاسونجو غير مفهوم ويوضح أن المدرب بعيد عن أجواء اللقاء، كاسونجو موت الزمالك في لقاء اليوم".









وتابع :" الفريق الافضل وارد إنه لا يفوز بالبطولة، واستغلال الفرص سلاح البطل، من الوارد أن البطل لا يكون الأفضل فنيا، لكن الأهلي توج بروحه واصراره وعزيمته وتمكن من التتويج بالبطولة".





وأتم: "ألوم على موسيماني عدم استغلال جبهة إسلام جابر، التي كانت نقطة ضعف واضحة في الزمالك، كان يجب رؤية هذه الثغرة والعمل عليها".



