شاهد | احتفال جماهير الأهلي من أمام بوابات نادى الزمالك

رصدت عدسة "صدي البلد " احتفالات هيستيرية من جماهير الأهلي بشوارع القاهرة بعد التتويج ببطولة أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخ النادي.





حيث احتفلت جماهير الأهلي من امام بوابات نادي الزمالك بالغناء والرقص وسط حالة من السعادة العارمة.





وتوج النادي الأهلي بطلا لدوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد أن حقق الأهلي فوزا صعبا علي الزمالك بهدفين مقابل هدف ليتوج ينهائي القرن الذي يجمع بين الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا علي ملعب استاد القاهرة الدولي.





وبدا الشوط الثاني بالضغط من لاعبي الزمالك علي الأهلي والسيطرة علي الكرة من اجل احراز هدف تقدم مبكر وهجوم ضاغط علي مرمي محمد الشناوي.







