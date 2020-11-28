أبرز ما جاء على لسان لاعبي الأهلي عقب التتويج ببطولة أفريقيا.. الشيخ: موسيماني طلب بقائي ولم أحسم موقفي .. السولية يشكر رمضان وكبار القلعة الحمراء.. الشحات يروي كواليس الاعتداء عليه

خرج لاعبو الفريق الأول للكرة القدم بالنادي الأهلي للحديث فى وسائل الإعلان عقب تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز الذي جاء على حساب الغريم التقليدي الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد في لقاء أقيم مساء الجمعة على ملعب "استاد القاهرة".

وأصبح الأهلي منفردًا على قمة أكثر الأندية الأفريقية تتويجًا باللقب بواقع تسع مناسبات، في المقابل توقف رصيد الزمالك عند خمسة ألقاب ليظل متساويًا مع مازيمبي الكونغولي.

أحمد الشيخ: موسيماني طلب بقائي في الأهلي ولم أحسم موقفي

أحمد الشيخ: موسيماني طلب بقائي في الأهلي ولم أحسم موقفي

ويستعرض "صدى البلد " في التقرير التالية، أبرز ما جاء على لسان لاعبي القلعة الحمراء بعد تتويج الأهلي باللقب الأفريقي:

ويستعرض "صدى البلد " في التقرير التالية، أبرز ما جاء على لسان لاعبي القلعة الحمراء بعد تتويج الأهلي باللقب الأفريقي:

كد أحمد الشيخ لاعب الأهلي أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريقه طلب منه البقاء في صفوف القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة، لكنه لم يحسم موقفه النهائي حتى الآن.





وفاز الأهلي على الزمالك ليتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا، في مباراة القمة التي جمعت بينهما في نهائي البطولة الإفريقية على استاد القاهرة، بعد فوزه بهدفين مقابل هدف، ليحقق اللقب التاسع في تاريخه.





وقال أحمد الشيخ في تصريحات تلفزيونية عبر قناة ام بي سي مصر: "إذا كان هناك نصيب وكنت مستمر في الأهلي سأموت لتطوير نفسي وموسيماني تحدث معي أنه يحتاجني وطلب مني الاستمرار".





وتابع: "إذا كان النادي له رأي أخر فأنا تحت أمر الأهلي، ولكن لا أعرف ما الذي سيحدث، وسأجلس مع الجهاز الفني غدًا".





وأردف: "إذا كان المدرب يحتاجني سأكون متواجد، وإذا لم أكن في حساباته سأخذ خطوة أخرى، ولا أريد من جماهير الأهلي أن تحزن مني القرار لن يكون في يدي".





وأوضح: "قضيت 6 سنوات في الأهلي أجتهدت وتعبت ولم أفتعل مشكلة، وأتمنى من جماهير الأهلي تتمني لي التوفيق".





واستطرد: "حصلت على عهد أن الكلام شىء والفعل شىء، وتواجدي في الأهلي شىء كبير جدًا وكنت أحلم بالانضمام له وضحيت من أجله، والناس كلهم يعلمون كيف ضحيت وقت انتقالي له".





وأضاف: "الفترة الوحيدة التي بدأت المشاركة فيها كانت مع السويسري رينيه فايلر المدرب السابق وكنت أشارك بشكل كبير على الفترات الماضية وكنت أقدم أداء جيد وأسجل أهداف".





واختتم: "في مصر المقاصة كنت ألعب 90 دقيقة والمدير الفني إيهاب جلال كان يعطني الثقة، ويعرف كيف يتعامل مع لاعب الكرة ويخرج كل إمكانياته وكنت أفضل لاعب في الدوري".





حسين الشحات يروي كواليس طرده مع لاعب الزمالك عقب نهائي القرن





روي حسين الشحات جناح الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه تعرض للطرد في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك بعدما دخل في خلاف مع لاعب في صفوف الزمالك.

وقال حسين الشحات في تصريحاته لقناة "تايم سبورتس" الفضائية: "قبل بداية المباراة قلت للاعبي الفريق إن شاء الله سنحقق البطولة، فأتي لاعب من الزمالك وسخر منا ولم نقم بالرد عليه على الإطلاق."

وتابع: "بعد نهاية المباراة قلت له الحمد لله حققنا البطولة، فقام بالاعتداء علي بالضرب وأتى الحكم ليطردنا نحن الاثنين."

وانتقل للحديث عن تحقيق لقب دوري الأبطال، قائلًا: "هذا الهدف الذي أتيت من أجله إلى الأهلي وهو الفوز بدوري أبطال إفريقيا، وان شاء الله لن تكون البطولة الأخيرة بالنسبة لنا وسنحقق المزيد من البطولات."

وتابع: "دائمًا ما كنت أقول للاعبين أنني لا أريد أن أسجل هدف ولا أشارك في المباراة، ومستعد لحمل الأحذية والقمصان لكم إذا كنا سنحقق لقب دوري الأبطال.





السولية: أشكر رمضان ولاعبى الاهلي الكبار على المساهمة فى لقب أفريقيا





قدم عمرو السولية نجم وسط النادي الأهلي، الشكر للاعبي النادي الأهلي السابقين شريف إكرامي، وأحمد فتحي، وحسام عاشور، كبار الفريق، بالإضافة لرمضان صبحي، للدور الذي قدموه مع الفريق داخل وخارج الملعب.

وأوضح السولية في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: "بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، طبق فلسفته من اليوم الأول، وأبلغ اللاعبين أنه جاء من أجل التتويج بطولة أفريقيا".

وأكمل: "السولية: ".بطولة غالية انتظرناها من 7 سنوات، خسرت نهائيين قبل ذلك وتعاهدنا كلاعبين على ألا نخسر مجددا".

وأضاف: "مازال لدينا بطولتي كأس مصر، والسوبر الأفريقي، بالإضافة لكأس العالم للأندية".

ووجه رسالته للجماهير: "طول ما انتم في ضهرنا سنحقق مزيد من البطولات".

أول تعليق من محمد مجدي أفشة بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

عبر محمد مجدي أفشة عن سعادته بالانتصار في مباراة اليوم وتحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا لفريقه الأهلي.

وقال أفشة في تصريحات تليفزيونية:"هذه كرة القدم، حظ أوفر للاعبي الزمالك، فريق الزمالك فريق كبير، ونحن ولاعبيه أصدقاء.. تعبنا وربنا كرمنا."

وأضاف:" أتمرن على أسلوب معين أتى منه هدفي في الزمالك، وهدفي في الوداد، وهدفي في توجو.. أشخاص كثيرون انتقدوا أفشة، ولكنني لا ألتفت لهم.. أحب كل الناس، والأهم في الأخير الفوز."

واختتم قائلًا:" أنا راجل فلاح.. تربيت على الأصول والاحترام، لو انتصرت سأحمد الله، ولو خسرت سأحمد الله أيضًا.. أشكر أهل بلدي وأشكر أبي الأهلاوي وأهديه الميدالية الذهبية."