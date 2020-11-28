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مصر تسجل 368 إصابة جديدة بكورونا.. و11حالة وفاة.. واغتيال عالم نووي إيراني بارز.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

السبت 28/نوفمبر/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
  • القاهرة تشكل غرفة أزمات مركزية استعدادًا للموجة الثانية من كورونا
  • إسرائيل وأمريكا ترفضان التعليق على اغتيال العالم النووي الإيراني.. وطهران تتوعد
  • "البنتاجون" يعلن تحريك حاملة الطائرات "نيميتز" إلى الخليج
  • رئيس الوزراء الإثيوبي يأمر بشنّ الهجوم النهائي على تيغراي
  • ترامب يعد ببدء تسليم لقاح كورونا الأسبوع المقبل

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري. 

وقالت صحيفة "الوطن" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 368 إصابة و11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، مشيرةً إلى خروج 67 من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102268 حالة.

وذكرت "الأنباء" أن مجلس الوزارء المصري أعلن تشكيل غرفة أزمات مركزية لمتابعة سير العمل بالمستشفيات لإمداد الفرق الطبية بالدعم الإكلينيكي في التعامل مع الحالات المصابة وبروتوكولات العلاج، وكذلك متابعة تطبيق بروتوكولات مكافحة العدوى، وموقف توافر المستلزمات الطبية خاصة أدوية البروتوكول العلاجي لڤيروس كورونا المستجد وأدوية الطوارئ والمستلزمات الوقائية.

على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "الراي" بأن التلفزيون الرسمي الإيراني أعلن اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده متأثرا بجراحه في المستشفى، بعد أن أطلق مسلحون النار على سيارته.

وقالت "الجريدة" إن إيران قالت في رسالة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ومجلس الأمن الدولي يوم الجمعة إنها ترى "مؤشرات خطيرة عن ضلوع إسرائيل" في اغتيال العالم النووي.

وذكرت "القبس" أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، رفض التعليق على عملية الاغتيال. وفي الولايات المتحدة، رفض البيت الأبيض ووزارتي الخارجية والدفاع التعليق. كما رفض فريق الرئيس المنتخب جو بايدن التعليق.

وأفادت "الأنباء" بأن البنتاجون أعلن توجه حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز" إلى منطقة الخليج مع مجموعة من السفن الحربية الأخرى، حيث سيوفر ذلك دعما قتاليًا مع انسحاب القوات الأمريكية من العراق وأفغانستان.

دوليًا، نقلت "الراي" عن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قوله إنه وجه الجيش بشن هجوم نهائي ضد سلطات تيغراي المتمردة في ميكيلي عاصمة هذه المنطقة الشمالية المطالبة بالانفصال عن اثيوبيا، وذلك في ختام مهلة 72 ساعة كان حددها لها.

وأوضح آبي أن "باب الخروج السلمي الأخير للمجلس العسكري لجبهة تحرير شعب تيغراي أغلق بسبب غطرسة المجلس العسكري"، بعد انتهاء مهلة مدتها 72 ساعة أعطيت لسلطات تيغراي وأفراد قواتها للاستسلام.

وأفادت "الأنباء" بأن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب وعد ببدء تسليم لقاح فيروس كورونا المستجد الأسبوع المقبل، دون أن يحدد ما إذا كانت اللقاحات قد حصلت على موافقة "إدارة الغذاء والدواء" الأمريكية، التي تلقت طلبات من تحالف شركتي "فايزر - بيونتيك" و"موديرنا" للحصول على الموافقة للاستخدام الطارئ للقاحيهما.
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