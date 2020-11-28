بدر بانون: أول بطولة لي مع الأهلي في أسبوع.. أتمنى ألا تكون الأخيرة

أبدى بدر بانون مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الجديد سعادته بتتويج ناديه بلقب دوري أبطال إفريقيا بعدما فاز على غريمه التقليدي الزمالك.





وفاز الأهلي على الزمالك في نهائي القرن في استاد القاهرة يوم الجمعة بهدفين لهدف في دوري أبطال إفريقيا ليتوج باللقب التاسع في تاريخه.





وتحدث بدر بانون لقناة "أون تايم سبورتس" عقب المباراة قائلا: "أبارك لكل جمهور الأهلي أول لقب لي أتمنى ألا يكون الأخير أنا سعيد في خمسة أو ستة أيام شاهدت تتويج النادي بإفريقيا الحلم الذي حلمته مع نادي الرجاء".





وواصل "المفاوضات مع الأهلي لم تأخذ وقتا طويلا وشرف لي ارتداء قميص بطل إفريقيا وشكرا للرجاء الذي سمح لي بفرصة ارتداء قميص الأهلي".

وأتم بانون حديثه موجها رسالة لجماهير الأهلي قائلا: "أتمنى أكون عند حسن ظن جمهور الأهلي وأوعدهم برؤية بدر بانون الذي ينتظرون رؤيته".



ومن جانبه قال بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي إن الفريق لم يؤمن بقدرته على الفوز خلال الشوط الأول أمام الزمالك بسبب القلق الذي انتاب اللاعبين لغياب البطولة لسبع سنوات متتالية عن الفريق.





وتوج الأهلي لأول مرة ببطولة دوري الأبطال بعد نسخة 2013 التي سجلت أخر ظهور للأميرة الأفريقية في القلعة الحمراء ليفشل بعدها بطل القرن الأفريقي في الظفر باللقب خلال نهائيين متتاليين في 2017 و2018.





وأضاف موسيماني لقناة الأهلي " لم ألقي محاضرة بين شوطي اللقاء، للجلوس في غرفة منفصلة وتركت الشناوي بصفته قائد الفريق للحديث مع زملاؤه وتحفيزهم للتويج باللقب".





واستطرد " بعدها استملت الراية وتحدثت بعد محاضرة الشناوي لقد قلت لهم علينا أن نغير شىء ما تم في السبع سنوات الماضية".





وفسر الجنوب أفريقي " النجاح في الأهلي يأتي من احترام العادات والتقاليد والثقافة حتى الدين، يجب أن تنخرط في المكان وتصبح جزءًا منه لتقنع من حولك أنك فردًا منهم ومن ثم الحصول على ثقتهم وهذا ما فعلته مع فريقي ".





وأكمل " أنت في النادي الأعظم في أفريقيا عليك التعامل وفقًا لتقاليده وتحمل الضغوط وتحقيق أهدافه ، لقد جئت إلى هنا ولمست الإصرار على تتويج البطولة ".



