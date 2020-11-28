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رياضة

موجز السوشيال ميديا.. جماهير الأهلي تحتفل بالأميرة التاسعة.. الخطيب يقبل رأس مؤمن زكريا .. تركي الشيخ يهدي الأحمر أغنية بمناسبة الفوز ببطولة أفريقيا

السبت 28/نوفمبر/2020 - 07:56 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:

هنأ المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، النادي الأهلي بعد فوزه ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخة.

رصدت عدسة "صدي البلد " احتفالات هيستيرية من جماهير الأهلي بشوارع القاهرة بعد التتويج ببطولة أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخ النادي.


احتفل مؤمن زكريا لاعب الأهلي، بفوز النادي الأهلي بالنجمة التاسعة لدوري أبطال أفريقيا، وذلك على حسابه الشخصي لموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

احتفل الإعلامي احمد موسي بفوز النادي الأهلي بالنجمة التاسعة لدوري أبطال أفريقيا، وذلك على حسابه الشخصي لموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

احتفل عمرو السولية لاعب الأهلي، بفوز النادي الأهلي بالنجمة التاسعة لدوري أبطال أفريقيا، وذلك على حسابه الشخصي لموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.


نشر الفنان  رامز جلال فيديو برفقة اصدقائه بخصوص توقعاتهم للنادي الأهلي والزمالك، وذلك على حسابه الشخصي لموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.



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