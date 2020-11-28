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اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 28 -11- 2020

السبت 28/نوفمبر/2020 - 09:41 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
ينشر "صدى البلد" أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، السبت 28 نوفمبر 2020، في سوق العبور لتجارة الجملة، خاصة مع طرح محاصيل العروة الجديدة.


والبداية مع الليمون البلدي الذي سجل سعرا يتراوح بين 2 و6 جنيهات للكيلو، فيما وصل كيلو الطماطم إلى 7.5 جنيه.



وبلغ سعر كيلو البطاطس 3 جنيهات، أما سعر البصل فقد وصل إلى 5 جنيهات، والكوسة بـ 7 جنيهات.


كما تراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 7 و11 جنيهًا، والفلفل الرومي البلدي من 3 إلى 7 جنيهات، وكيلو الفلفل الرومي الصوب بـ 4 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي تراوح بين 4 و5 جنيهات.


وسجل سعر كيلو الخيار البلدي 6 جنيهات، والخيار الصوب تراوح بين 3 و4 جنيهات، والملوخية من 2 إلى 3 جنيهات، والبامية بـ 22 جنيهًا.


وتراوح سعر كيلو الفلفل الألوان بين 18 و24 جنيها، وسجل كيلو القلقاس سعرا يبدأ من 4 إلى 8 جنيهات، وبلغ سعر الثوم من 23 إلى 27 جنيها، وسعر خس كابوتشي 5 جنيهات، وسعر خس الرابطة (3 كيلو) من 5 إلى 10 جنيهات، والبنجر 4 جنيهات والجزر بلغ 6 جنيهات للكيلو.


كما تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 1 إلى 2.50 جنيه، والباذنجان 6 جنيهات، والباذنجان الأبيض بسعر من 2 إلى 4 جنيهات.


أسعار الفاكهة اليوم الخميس 
وتراوح سعر البرتقال البلدي من 5 إلى 9 جنيهات، والبرتقال السكري من 6 إلى 10 جنيهات، والبرتقال أبو سرة من 4 إلى 7 جنيهات، والجريب فروت بسعر 5 جنيهات، والعنب الرومى الأحمر يتراوح بين 3 و5 جنيهات، والبلح الزغلول من 3 إلى 6 جنيهات.


كما سجل سعر التفاح الأمريكي الجيد من 17 إلى 23 جنيها، والكنتالوب سجل 8 جنيهات، والبلح الرملى بـ 7 جنيهات، والبلح السيوى بـ 20 جنيها، بينما المانجو عويس بسعر 27 جنيها، والمانجو زبدية 12 جنيها، والمانجو الفص بسعر 20 جنيها، وسجل التين البرشومى سعر 9 جنيهات، والجوافة 7 جنيها، بينما الرمان سجل سعر 10 جنيهات.
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