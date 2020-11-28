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الإمارات الأولى عالميا في المدارس الآمنة رقميا.. البنتاجون يأمر بإرسال حاملة طائرات إلى مياه الخليج.. أبرز عناوين الصحف الإماراتية

السبت 28/نوفمبر/2020 - 09:26 ص
الصحف الاماراتية
الصحف الاماراتية
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قسم الخارجي
اهتمت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم، السبت، بالخلاف حول تسليم السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية، عقب فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بأصوات الناخبين، فضلا عن اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده.


وسلطت "البيان" الضوء على تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيغادر البيت الأبيض إذا صوت المجمع الانتخابي لصالح الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن.


وقال ترامب في تصريح أقرب للاعتراف بالهزيمة، إنه إذا صدق المجمع الانتخابي على أن بايدن هو الفائز في الانتخابات فسوف يغادر البيت الأبيض.


ومن المقرر أن يجتمع المجمع الانتخابي في 14 ديسمبر  قبل موعد تنصيب الرئيس الأمريكي رسميا في 20 يناير.


وغرد ترامب على "تويتر" قائلا: "بإمكان بايدن دخول البيت الأبيض فقط إذا أثبت أن الأصوات الـ80 مليونا السخيفة التي حصل عليها لم تكن مزورة وغير شرعية".


واهتمت الصحيفة ذاتها بإصدار وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أوامر بإعادة  تحريك مجموعة حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز" إلى داخل مياه الخليج العربي.


وكانت مجموعة "نيميتز" التي تتألف من حاملة طائرات وقطع مدمرات وإنزال وتدخل، قامت بمناورات حربية من قاعدة جوام الأمريكية غرب المحيط الهادئ.


وبحسب مسئول أمريكي فقد أعطيت الأوامر بالعودة إلى مياه الخليج العربي من دون توضيح الأسباب.


فيما تأتي الخطوة بعد أيام من تحريك قاذفات جوية من نوع "بي 52" إلى المنطقة.


من جانبها، اهتمت "الخليج" بعملية اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده، والذي توفي متأثرا بجروحه، أمس الجمعة، بعد فترة وجيزة من استهدافه قرب طهران.


وذكرت وزارة الدفاع الإيرانية أن فخري زاده الذي تولى رئاسة منظمة البحث والتطوير التابعة لها، أصيب "بجروح خطرة" بعد استهداف سيارته من مهاجمين اشتبكوا مع مرافقيه.


وأشارت إلى أنه توفي في المستشفى بعدما حاول الفريق الطبي إنعاشه، كما أوضحت وكالتا أنباء "تسنيم" و"فارس" الإيرانيتان أن محاولة الاغتيال جرت في مدينة أبسرد بمقاطعة دماوند شرق طهران، مضيفة أن إرهابيين أقدموا على تفجير سيارة قبل إطلاق النار على سيارة فخري زادة.


عربيا، أبرزت الصحف باختتام مشاورات البرلمان الليبي اليوم، بينما اتفق أعضاء البرلمان المجتمعون في طنجة على عقد جلسة عامة للمجلس في مدينة غدامس الأسبوع المقبل.


ولن يتنقل النواب مباشرة من طنجة إلى غدامس كما كان منتظرًا، وإنما سيعودون إلى بنغازي وطرابلس للتشاور مع القوى السياسية والاجتماعية في شرق وغرب البلاد قبل عقد جلسة غدامس.


وذكرت مصادر مطلعة أن البرلمان الليبي من المتوقع أن يعقد اجتماعي التوحيد والمصالحة الثلاثاء المقبل بمدينة غدامس الواقعة في المثلث الحدودي مع تونس والجزائر.


وأكدت المصادر أن عدد النواب الذين سيحضرون جلسات غدامس سيكون أكبر من عدد المشاركين في مشاورات طنجة.


بدورها، أبرزت "الاتحاد" إطلاق مبادرة «أقدر للمدارس الآمنة رقميًا» بتوجيهات من الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، والتي تستهدف بناء بنية أمنية ذكية لدى المدارس.


وتصبح دولة الإمارات أول دولة بالعالم تطبق مفهوم المدرسة الآمنة رقميًا على جميع مدارسها الحكومية والخاصة، وذلك وفق معايير الاتحاد الأوروبي للإنترنت الآمن.  


كما اهتمت الصحف، بتأكيد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، أن معاهدة السلام التي وقعتها الإمارات وإسرائيل جاءت في أساسها لوقف عملية ضم الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية.


وأكد قرقاش أن آفاق عملية السلام في الشرق الأوسط جيدة، وأن معاهدة السلام نقطة تحول في الشرق الأوسط.


وأوضح أن ردود الفعل الغاضبة على معاهدة السلام في بداية التوقيع اختلفت الآن، مشيرا إلى إدراك الفلسطينيون التغيير الكبير الحاصل، وهو ما انعكس أخيرًا بإعلانهم أنهم سيستأنفون اتصالاتهم مع إسرائيل.
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