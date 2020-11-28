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رياضة

مدرب منتخب فلسطين: الأهلي استحق التتويج بدوري أبطال إفريقيا

السبت 28/نوفمبر/2020 - 09:32 ص
فريق الأهلي
فريق الأهلي
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محمد السعيد

أكد الجزائري نور الدين ولد علي المدير الفني لمنتخب فلسطين، أن فريق الأهلي استحق التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2019 - 2020.


وتغلب الأهلي على نظيره الزمالك بهدفين  مقابل هدف أمس، الجمعة، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين، على ستاد القاهرة الدولي، حيث سجل عمرو السولية ومحمد مجدي قفشة هدفي الأهلي، بينما سجل محمود عبد الرازق شيكابالا هدف الزمالك الوحيد.


وقال نور الدين ولد علي في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": "إن المباراة كانت مليئة بالإثارة والمتعة، فريق الأهلي بدأ المباراة ضاغطا وأنهاها بنفس الشكل أيضا، وكان الأجهز للمباراة والأكثر فاعلية".


وأضاف نور الدين ولد علي: "الزمالك حاول الاحتفاظ بالكرة، ولكن لم يكن أكثر فاعلية مثل الأهلي الذي استحق التتويج بدوري أفريقيا".


وتابع: "في النهاية مبروك  للكرة المصرية على الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا".


وتعد مباراة الأمس، هي الأولى في التاريخ بين الأهلي الزمالك في نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا.


وأدار مباراة الأمس بين الأهلي والزمالك الحكم الجزائري مصطفى غربال، وعاونه لزامبي سيكازوي حكمًا لتقنية الـ‏VAR‏، وحكمًا رابعًا إبراهيم نور الدين.‏


وعزز فريق الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا رافعا رصيده إلى تسعة ألقاب فيما تجمد رصيد الزمالك في البطولة عند خمسة ألقاب حيث استعصى عليه اللقب مجددا علما بأنه أحرز أحدث ألقابه الخمسة في البطولة عام 2002.


وظهر مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، في مراسم تتويج الفريق بدوري أبطال أفريقيا، بعد فوز الأهلي على الزمالك بنهائي البطولة بنتيجة هدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على ملعب القاهرة.


واصطحب الحارس محمد الشناوي، زميله في الأهلي مؤمن زكريا ليتواجد أمام منصة التتويج حيث حمل كأس البطولة وسط باقي اللاعبين، في لفتة رائعة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الذي قدم له دعوة لحضور النهائي.


وبتلك النتيجة، تأهل الأهلي لكأس العالم للأندية بعد غياب استمر لسنوات، كما سيخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي يوم 10 ديسمبر المقبل أمام نهضة بركان المغربي الذي حقق لقب الكونفدرالية.

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