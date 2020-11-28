في عيد ميلادها.. تعرف على العمر الحقيقي لـ مها أبوعوف

تحتفل الفنانة مها أبوعوف اليوم السبت بعيد ميلادها، حيث إنها من مواليد مثل هذا اليوم الموافق 28 نوفمبر.





ما لا يعلمه كثيرون أن "مها" التي تحافظ بشكل لافت على شبابها، من مواليد عام 1956، أي أنها تبلغ من العمر اليوم 62 عاما، خلافا لصورتها الشبابية الدائمة في عيون متابعيها.





من المعروف أن مها درست في الجامعة الأمريكية وهي شقيقة الفنان عزت أبوعوف، وواحدة من أبناء أبو عوف الذين كونوا فرقة "الفور إم" في نهاية السبعينيات وقد استمرت بالعمل في السينما والتليفزيون أكثر من شقيقاتها البنات، وقد تزوجت لفترة من الفنان عمر خورشيد.





من ناحية أخرى نفت الفنانة مها أبو عوف، إصابتها بفيروس كورونا، مؤكدة أنها تعاني من "دور برد" طبيعي، وأنها لم تغادر المنزل منذ 6 أشهر.





وأضافت "أبو عوف"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى، أنها لم تفكر في ميراث زوجها الراحل عمر خورشيد، ولا تعلم ماذا كتب في ميراثه.





وتابعت أبو عوف "وجدت نفسي بحكم محكمة فجأة وبدون علمي أنني حارسة علي تركة عمر خورشيد لحين صدور إعلان وراثة"، لافتة إلى أن والدها هو من كان يتولى هذا الأمر قبل وفاته.





وأوضحت أن عمر خورشيد كان سيقوم بتطليق زوجته دينا، ولكن وافته المنية، موضحة أنها تؤمن بأن حقها سيعود لها ولو بعد حين.