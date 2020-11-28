ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في عيد ميلادها.. تعرف على العمر الحقيقي لـ مها أبوعوف

السبت 28/نوفمبر/2020 - 11:10 ص
صدى البلد
Advertisements
شيري نبيل
تحتفل الفنانة مها أبوعوف اليوم السبت بعيد ميلادها، حيث إنها من مواليد مثل هذا اليوم الموافق 28 نوفمبر.

ما لا يعلمه كثيرون أن "مها" التي تحافظ بشكل لافت على شبابها، من مواليد عام 1956، أي أنها تبلغ من العمر اليوم 62 عاما، خلافا لصورتها الشبابية الدائمة في عيون متابعيها.

من المعروف أن مها درست في الجامعة الأمريكية وهي شقيقة الفنان عزت أبوعوف، وواحدة من أبناء أبو عوف الذين كونوا فرقة "الفور إم" في نهاية السبعينيات وقد استمرت بالعمل في السينما والتليفزيون أكثر من شقيقاتها البنات، وقد تزوجت لفترة من الفنان عمر خورشيد.

من ناحية أخرى نفت الفنانة مها أبو عوف، إصابتها بفيروس كورونا، مؤكدة أنها تعاني من "دور برد" طبيعي، وأنها لم تغادر المنزل منذ 6 أشهر.

وأضافت "أبو عوف"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى، أنها لم تفكر في ميراث زوجها الراحل عمر خورشيد، ولا تعلم ماذا كتب في ميراثه.

وتابعت أبو عوف "وجدت نفسي بحكم محكمة فجأة وبدون علمي أنني حارسة علي تركة عمر خورشيد لحين صدور إعلان وراثة"، لافتة إلى أن والدها هو من كان يتولى هذا الأمر قبل وفاته.

وأوضحت أن عمر خورشيد كان سيقوم بتطليق زوجته دينا، ولكن وافته المنية، موضحة أنها تؤمن بأن حقها سيعود لها ولو بعد حين.
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

شاهد.. خناقة شوارع بين لاعبي الاهلي والزمالك عقب مباراة نهائي القرن

اتهمتنى بسرقة ثلاجة.. اعترافات المتهم بإشعال النار في سيدة بالإسكندرية

عدد زيجات شيرين سيف النصر.. فيديو جراف

في عيد ميلاد عاصي الحلاني.. سر فقدانه للوعى وإصابته بـ كورونا

أردوغان: الإسلاموفوبيا أخطر من كورونا.. وهذا ما قاله عن القدس

أمطار رعدية تضرب دمياط.. وإغلاق بوغاز عزبة البرج

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القائمة الرسمية لأسعار سيتروين لشهر نوفمبر في مصر

مواصفات بي ام دبليو bmw m3 وbmw m4 موديل 2021.. صور

سعر ومواصفات جاك jac 2021 s4 اليوم في مصر.. صور