ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بحضور الرئيس السيسى.. تكريم دكتورة مصرية بعد حصولها على أرفع وسام بكندا

السبت 28/نوفمبر/2020 - 11:16 ص
صدى البلد
Advertisements
شيماء عبد السلام
نشرت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، صورًا جديدة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام من تكريم المصريين بالخارج بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.


وعلقت نبيلة مكرم على الصور قائلة: "يا فرحة مصر ببناتها فى الخارج :) حصول د.هدى المراغى على ارفع وسام مدنى فى كندا Order of Canada من الحاكم العام لكندا لاسهاماتها فى مجال التصنيع والهندسة الميكانيكية".

الدكتورة هدى، هى أول سيدة عميد لكلية الهندسة الإلكترونية وحصلت من قبل على وسام "اونتاريو" لجهودها العلمية فى مجال الهندسة.

وأضافت "مكرم": "ما نسيتش بلدها وشاركت فى مؤتمرات مصر تستطيع، وتشرفت بلقاء الرئيس السيسي، وزارت معنا مدينة الجلالة واشتغلت هى وزوجها الدكتور وجيه المراغى على نقل خبرتهم لمصر فى حاجات كتيرة جدا.الف مبروك لدكتورة هدى ولدكتور وجيه والف مبروك لمصر:)".

وكان قد قام كل من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بافتتاح الندوة التثقيفية للأئمة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية المُنعقدة اليوم بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة بحضور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط، والدكتور أسامة العبد عضو مجلس النواب والشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، والشيخ محمد سلامة مدير مديرية الأوقاف والشيخ السيد سراج رئيس الإدارة المركزية لمنطقة دمياط الأزهرية، وذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة".

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن وزارتى الأوقاف والهجرة قد قامتا بتسليط الضوء على قضية الهجرة غير الشرعية وذلك لتحقيق رؤية الدولة لنشر التوعية بين الشباب بمخاطرها والقضاء على هذه الظاهرة، لافتة أنه ووفقًا لما جاء بالأديان السماوية جمعاء لا يجوز دخول أى دولة إلا من خلال الطرق القانونية المشروعة والذى تصدره الدولة عبر سفاراتها أو الجهة المختصة.

وأكدت أن هناك تكاتفا وتعاونا بين أجهزة الدولة المختلفة لتوفير فرص عمل جديدة للشباب بقطاعات مختلفة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، هذا وقد أشادت محافظ دمياط بما تقوم به الوزارتين من جهود فى هذا الملف، وتفعيل دور الائمة فى نشر التوعية بين المواطنين بمخاطر هذه الظاهرة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزيرة الهجرة تصل لمقر ديوان محافظة دمياط لحضور ندوة "الأوقاف" عن التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

محافظ دمياط تعلن انطلاق المبادرة الرئاسية مراكب النجاة

وزيرا الأوقاف والهجرة ومحافظ دمياط يفتتحون مساجد الصفا والرحمة والنخيل برأس البر

الهجرة: الدولة حاصرت الهجرة غير الشرعية.. وبروتوكول مع الأوقاف للتوعية بمخاطرها

نبيلة مكرم ومنال عوض بمصلى النساء بمسجد الرحمة برأس البر..شاهد

نبيلة مكرم: مصر ما يتخافش عليها محروسة بأذان الجوامع وأجراس الكنائس

ترشيحاتنا

ملقاة على الطريق.. شاهد سعودي يعثر على شنطة سفر بداخلها جثة | صور

في ذكرى وفاة شادية.. اسمها الحقيقي وسبب طلاقها من صلاح ذو الفقار

أمطار متوسطة على 12 منطقة بالجمهورية اليوم.. والطقس في القاهرة معتدل

الإسكان: 10 ديسمبر المقبل.. آخر موعد لحجز 447 وحدة سكنية بـ4 مدن جديدة

دفنت ملايين من حيوان المنك والآن تود نبش قبورهم.. ماذا يحدث في الدنمارك؟

أبطال أفريقيا.. منى ممدوح تحتفل بفوز المارد الأحمر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القائمة الرسمية لأسعار سيتروين لشهر نوفمبر في مصر

مواصفات بي ام دبليو bmw m3 وbmw m4 موديل 2021.. صور

سعر ومواصفات جاك jac 2021 s4 اليوم في مصر.. صور