بحضور الرئيس السيسى.. تكريم دكتورة مصرية بعد حصولها على أرفع وسام بكندا

نشرت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، صورًا جديدة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام من تكريم المصريين بالخارج بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.









وعلقت نبيلة مكرم على الصور قائلة: "يا فرحة مصر ببناتها فى الخارج :) حصول د.هدى المراغى على ارفع وسام مدنى فى كندا Order of Canada من الحاكم العام لكندا لاسهاماتها فى مجال التصنيع والهندسة الميكانيكية".





الدكتورة هدى، هى أول سيدة عميد لكلية الهندسة الإلكترونية وحصلت من قبل على وسام "اونتاريو" لجهودها العلمية فى مجال الهندسة.





وأضافت "مكرم": "ما نسيتش بلدها وشاركت فى مؤتمرات مصر تستطيع، وتشرفت بلقاء الرئيس السيسي، وزارت معنا مدينة الجلالة واشتغلت هى وزوجها الدكتور وجيه المراغى على نقل خبرتهم لمصر فى حاجات كتيرة جدا. الف مبروك لدكتورة هدى ولدكتور وجيه والف مبروك لمصر:)".





وكان قد قام كل من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بافتتاح الندوة التثقيفية للأئمة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية المُنعقدة اليوم بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة بحضور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط، والدكتور أسامة العبد عضو مجلس النواب والشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، والشيخ محمد سلامة مدير مديرية الأوقاف والشيخ السيد سراج رئيس الإدارة المركزية لمنطقة دمياط الأزهرية، وذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة".





وأكدت الدكتورة منال عوض، أن وزارتى الأوقاف والهجرة قد قامتا بتسليط الضوء على قضية الهجرة غير الشرعية وذلك لتحقيق رؤية الدولة لنشر التوعية بين الشباب بمخاطرها والقضاء على هذه الظاهرة، لافتة أنه ووفقًا لما جاء بالأديان السماوية جمعاء لا يجوز دخول أى دولة إلا من خلال الطرق القانونية المشروعة والذى تصدره الدولة عبر سفاراتها أو الجهة المختصة.





وأكدت أن هناك تكاتفا وتعاونا بين أجهزة الدولة المختلفة لتوفير فرص عمل جديدة للشباب بقطاعات مختلفة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، هذا وقد أشادت محافظ دمياط بما تقوم به الوزارتين من جهود فى هذا الملف، وتفعيل دور الائمة فى نشر التوعية بين المواطنين بمخاطر هذه الظاهرة.







