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فن

بعد تتويج الأهلي ببطولة أفريقيا.. عمرو مصطفى يعيد طرح أغنية وسع للبطل بالتعاون مع تركي آل الشيخ

السبت 28/نوفمبر/2020 - 11:06 ص
عمرو مصطفى
عمرو مصطفى
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أحمد إبراهيم
أعاد الملحن عمرو مصطفى طرح أغنية "وسع للبطل" والتى أهداها المستشار تركى ال الشيخ الى جمهور الاهلى العظيم وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر. 

هنأ المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، النادي الأهلي بعد فوزه ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخة.

ونشر تركي آل الشيخ فيديو اهداء للنادي الأهلي عبر حسابه الشخصي على موقع " تويتر":إإهداء لجمهور نادي الأهلي الحبيب.

رصدت عدسة "صدي البلد " احتفالات هيستيرية من جماهير الأهلي بشوارع القاهرة بعد التتويج ببطولة أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخ النادي.

حيث احتفلت جماهير الأهلي من امام بوابات  نادي الزمالك  بالغناء والرقص وسط حالة من السعادة العارمة.

وتوج النادي الأهلي بطلا لدوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد أن حقق الأهلي فوزا صعبا علي الزمالك بهدفين مقابل هدف ليتوج ينهائي القرن الذي يجمع بين الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا علي ملعب استاد القاهرة الدولي.

وبدأ الشوط الثاني بالضغط من لاعبي الزمالك علي الأهلي والسيطرة علي الكرة من اجل احراز هدف تقدم مبكر وهجوم ضاغط علي مرمي محمد الشناوي.

وواصل لاعبو الزمالك هجومهم الضاغط علي الأهلي وأنقذ ياسر ابراهيم هدفا مؤكدا للزمالك واخرج الكرة الي ركلة ركنية فى الدقيقة 50 من عمر المباراة.

وانقذ محمود علاء مرمي الزمالك من الهدف الاول في الدقيقة 53 بعد تمريرة من علي معلول انفرد بها حسين الشحات ولكنه سددها برعونة فى قائم الزمالك الخالي قبل ان يخرجها محمود علاء الي ركلة ركنية.

وأجري جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك التبديل الاول للفريق فى الدقيقة 55 بخروج محمود شيكابالا صاحب هدف التعادل ونزول الكونغولي كابونجو كاسونجو .

وأصيب اسلام جابر الظهير الأيسر للنادي الزمالك إصابة قوية أثناء المباراة بعد تدخل عنيف من ابو جبل اثناء انقاذه الكرة العرضية قبل الوصول الي مروان محسن.

وانقذ القائم الأيمن لمحمد الشناوي الأهلي من هدف التقدم للزمالك بعد تسديدة قوية من أشرف بن شرقي من وسط الملعب في الدقيقة 64 من اللقاء.

واجري بيتسو موسيماني التبديل الأول للأهلي فى الدقيقة 66 بخروج جونيور أجاي بعد اصابته ونزول جيرالدو بدلا منه.

وواصل لاعبو الزمالك سيطرتهم علي مجريات اللقاء وسط دفاع صلب من لاعب النادي الأهلي.

وأهدر مجدي قفشة فرصة التقدم للاهلي فى الدقيقة 79 بعد تسديدة قوية من ركلة ثابته مرت بجوار القائم الايمن لمحمد ابو جبل حارس مرمي الزمالك.

واحرز محمد مجدي قفشة هدف التقدم الثاني للاهلي فى الدقيقة 85 من عمر اللقاء بتسديدة قوية سكنت شباك محمد ابوجبل.
بعد تتويج الأهلي ببطولة أفريقيا.. عمرو مصطفى يعيد طرح أغنية وسع للبطل بالتعاون مع تركي آل الشيخ
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