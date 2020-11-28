بتكلفة 283 مليون جنيه.. صدى البلد يرصد أعمال تطوير مستشفى القناطر المركزى .. نسبة التنفيذ وصلت 75% وتضم 8 غرف عمليات و27 حضانة أطفال.. فيديو وصور

- المستشفى مقام على مساحة 4000 متر مربع ومكون من 3 طوابق

- المستشفى يخدم 106 قري وعزب تابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية

- تضم 27 سرير عناية مركزة مزودة بأحدث الأجهزة و38 جهازا للغسيل الكلوي





مستشفى القناطر المركزى يعد من أهم المشروعات الجارى إنشاؤها فى قطاع الصحة بمحافظة القليوبية حيث تخدم المستشفى الجديد ما يقرب من 106 قري وعزب تابعة مدينة القناطر فضلا عن بعض المناطق القريبة من محافظة المنوفية والمسافرين على الطرق.





انتقل موقع " صدى البلد " وأجرى جولة تفقدية لرصد أعمال تطوير المستشفى على الطبيعة والتي تقدر تكلفتها بـ 283 مليون جنيه.









من جانبه قال الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية ان مستشفى القناطر تقام على مساحة 4000 متر ووصلت نسبة التنفيذ إلى أكثر من 75% ومن المقرر افتتاح المشروع فى العام الجديد ، ومبنى المستشفى مصمم لإقامة 3 أدوار وأرضي وتضم التخصصات الطبية المختلفة.





واشار الطباخ الى ان المستشفى تتكون من 8 غرف عمليات وغرفتين مناظير لاستقبال الحالات الحرجة و27 سرير عناية مركزة مزودة بأحدث الأجهزة ، كما تضم المستشفى 27 حضانة للأطفال المبتسرين و38 جهازا للغسيل الكلوي فيما يبلغ عدد الأسرة داخل المستشفى 205 سرير فى التخصصات المختلفة.





ويضم المستشفى تخصصات الباطنة، والأطفال، والجراحة ، كما يضم تخصصات النساء وتوليد، وتنظيم الأسرة، وجراحة المسالك، والأنف واﻷذن، والأطفال المبتسرين، والرعاية المركزة ، إلى جانب ذلك فيضم المستشفى العيادات الخارجية للتخصصات الطبية المختلفة، وأقسام الأشعة ومنها الأشعة العادية والموجات فوق الصوتية والأشعة المقطعية، والمعامل بأنواعها المختلفة.





من جانبه أكد محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان، إن قطاع الصحة بالمحافظة سيشهد طفرة ونقلة متميزة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه يجري حاليا تنفيذ 18 مشروعا (5 مستشفيات مركزية، و 12 وحدة صحية ، ومركز طبي) بالإضافة إلى تطوير مستشفى بنها التعليمي بتكلفة إجمالية تصل إلى 3 مليارات جنيه.





وأضاف الهجان أنه يوجد بالقليوبية 24 مستشفى حكومي ، 195 وحدة صحية، ومركزا طبيا،53 مستشفى خاص بإجمالي 4 آلاف 689 سريرا ، بالإضافة إلى مستشفى جامعي ببنها، مكونة من 3 مباني وبها 887 سريرا ، كما يوجد عدد 64 نقطة إسعاف و105 سيارات.





وأشار إلى أنه يجري جولات موسعة لتفقد الأعمال الجارية لتطوير المستشفيات؛ للاطمئنان على سير العمل بها ونسب التنفيذ وتذليل المعوقات لبدء تشغيلها ودخولها الخدمة لاستقبال المرضى،حيث تم تفقد مستشفى بنها التعليمي والجاري تطويرها بتكلفة تتخطى 270 مليون جنيه.





كما تفقد المحافظ مستشفى طوخ المركزي الجاري إنشاؤه، وعمل إحلال كامل بتكلفة 420 مليون جنيه وتخدم أكثر من 55 قرية و77 عزبة ، وتفقد مستشفى مستشفى الحروق، والتي تعد أول مستشفى تخصصي يتم إنشاؤها بالمحافظة لعلاج الحروق وتبلغ قيمة تكلفتها 300 مليون جنيه وايضا تفقد مستشفى الخانكة المركزي، التي تبلغ تكلفتها 220 مليون جنيه.