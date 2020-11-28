مطار القاهرة: وصول وسفر 28 ألف راكب اليوم على متن 218 رحلة جوية

يستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم السبت، 115 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 14 ألف راكب، كما يغادر المطار 103 رحلات سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو إفريقية، تقل على متنها حوالي 14 ألف راكب.





وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات المطار تشهد خلال الـ24 ساعة مغادرة ووصول حوالي 28 ألف راكب على متن 218 رحلة جوية، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.





وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.





وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.



