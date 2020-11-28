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فن

في عيد ميلادها الـ 63.. تعرف على سبب تهديد مها أبو عوف بالقتل

السبت 28/نوفمبر/2020 - 01:01 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
تحتفل اليوم الفنانة مها أبو عوف بعيد ميلادها الـ"63"، حيث إنها من مواليد 28 نوفمبر 1956، وكشفت في أحد اللقاءات التليفزيونية أنها تعرضت إلى عملية تهديد بالقتل عام 2011.

وقالت "مها" إنها تلقت اتصالا من رقم مجهول يقوم بتهديدها بقتلها والنيل من نجلها الوحيد أيضا، لذا قامت بإبلاغ الشرطة، "إلا أنهم عاودوا الاتصال بها مرة أخرى، لذا اضطررت إلى ترك منزلها والإقامة داخل أحد الفنادق، ليقوم مهددها بعد ذلك بالاختفاء بشكل كامل وقطع الاتصالات".

من ناحية اخري نفت الفنانة مها أبو عوف، إصابتها بفيروس كورونا، مؤكدة أنها تعاني من "دور برد" طبيعي، وأنها لم تغادر المنزل منذ 6 أشهر.

وأضافت "أبو عوف"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى، أنها لم تفكر في ميراث زوجها الراحل عمر خورشيد، ولا تعلم ماذا كتب في ميراثه.

وتابعت أبو عوف: "وجدت نفسي بحكم محكمة فجأة وبدون علمي أنني حارسة علي تركة عمر خورشيد لحين صدور إعلان وراثة"، لافتة إلى أن والدها هو من كان يتولى هذا الأمر قبل وفاته.

وأوضحت أن عمر خورشيد كان سيقوم بتطليق زوجته دينا، ولكن وافته المنية، موضحة أنها تؤمن بأن حقها سيعود لها ولو بعد حين.
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